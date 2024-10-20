洪嘉豪開騷全場唱生日歌祝壽　失守爆喊淚灑當場

洪嘉豪（Kaho）首個海外演唱會兼踏上澳門舞台的演唱會本月19晚圓滿結束。連月感冒，看了7次醫生的他雖帶病上陣，但未有影響演出，只是演唱會尾段時才有點聲沙，但見來自不同地方的「院友」（Kaho粉絲專稱）為他本月26日生日製造驚喜拍片打氣，9000觀眾又即場同唱生日歌，令本身揚言唔會再經歴「紅館哭了」的他，在唱最後一首歌《洗面》時再次爆喊多謝「院友」。

演唱會雖用紅館個唱的海報，又同樣把《黑玻璃》MV中出鏡的愛車 Honda Civic type R FL5 搬到舞台，Encore前又重着綠色心口有花花和兔公仔歌衫，但為令再次入場的「院友」有新鮮感，有五套是新做，並笑言因而收起了「紅館纖腰」外，Kaho在歌單方面也重新編排，除加唱紅館未有唱的歌曲外，並首次唱出上張大碟，沒有派台而用作送給「院友」的歌曲《離永遠只差一點》。

歌衫歌單花心思外，舞台更有別紅館，主舞台設計不變，但台左台右各有一條延伸至場中的天橋，讓他不時邊唱邊可以近距離和「院友」握手、自拍，甚至吹水，Kaho說：「好感動，見到好多好遠來嘅觀眾，知道有一位DM我，唔記得係美國定英國飛由土耳其，再飛香港再轉船定車到澳門嚟睇我，洪嘉豪係那來嘅福氣，可以有今晚9000位觀眾。」

Kaho鼓勵歌迷，更表示在這段演唱會的日子，還學識了欣賞自己，說：「大家都知我之前病，病嘅時候食足一個月藥，係最壞嘅時侯，我嘗試換轉角度諗都幾好，可以喺演唱會前免疫咗，所以好想大家生活中，不能話好偉大要擁抱任何唔好嘅事情，但換個角度可能你會有得着。洪嘉豪呢個人，我對唱歌必須要承認冇天份，但佢會令我形成一個唔會懶惰、唔會睇少任何一個演出、怠慢任何一首歌嘅一個自己，但又搵到自己嘅長處，可以令到大家開心，都係一種福氣，慢慢學識咗自己都唔係咁差。」

至於上次演唱會哭成淚人，Kaho則提醒自己不能再犯，並分享上次「紅館哭了」的後悔和反省，說：「上次男人流淚，一直係心耿耿於懷，覺得明明一個好好機會，話畀人知我做到，但果次又衰咗，導致「創傷後遺症」，上次紅館啲片我真係冇咩睇過，今晚克服到再唱一次係咪值得畀掌聲！」而這半年間，他同時反省覺得，《黑玻璃》的歌詞寫的完全不是他的性格，但卻能得到大家支持，所以承諾未來會繼續創作，以用歌曲安撫大家。

適逢下星期六Kaho牛一，演唱會上便播出了來自不同地方的「院友」，為Kaho準備生日應援片段，舞蹈員推出蛋糕，Kaho在台中升起，與現場9000觀眾齊唱生日歌，而Kaho許願後，再邊唱歌邊走到兩面台側與「院友」繼續拍照，在看到每位入場觀眾的熱情，Kaho在唱最後一曲《洗面》，終於也忍不住也以淚洗面多謝大家，最後演唱會在一片感動中落幕。