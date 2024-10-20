金鷹獎︱趙麗穎封后　胡歌大熱倒灶范偉膺視帝

《第32屆中國電視金鷹獎》昨晚假湖南長沙舉行，趙麗穎大熱封后，得獎後眼泛淚光。資深演員范偉則獲頒「最佳男主角」，他透過短片致謝時，以「向前看，別回頭」勉勵一眾後輩及自己，非常感人。

本屆金鷹獎獲內地頂流包括趙麗穎、李現、李沁及張若昀等撐場，星光熠熠。頒獎禮甫開始，主持何炅先給入圍者一份小禮物，角逐「最佳女主角」的趙麗穎獲贈剪綵刀，寓意旗開得勝；勁敵李沁在主演劇集《慶餘年》中有「雞髀公主」之稱，故獲贈雞髀抱枕，令她笑得合不攏嘴。

最終趙麗穎不負眾望，憑劇集《風吹半夏》擊敗《不完美受害人》的周迅及《繁花》的唐嫣等，登上視后寶座。公布賽果一刻全場掌聲雷動，她起身向全場鞠躬，上台致謝時說：「我想淡定的領獎，但內心非常激動，在最迷惘的時候遇到這次演出，令我對生活及工作充滿信心，慶幸遇上這麼有生命力的女性角色，許半夏（角色名字）終於拿到屬於她的認可！」語畢眼泛淚光，場面感人。

范偉稱帝No Show

而范偉憑《漫長的季節》擊敗大熱《繁花》胡歌成功稱帝，可惜因事缺席，他事前拍片說：「非常感謝大家，每個人都有小目標，雖然我這個年紀連鬍子也白了，但都想演跟過去不一樣的角色，以後我會再接再厲，向前看，別回頭。」

另外，王景春與高葉分別捧走「最佳男、女配角」，何炅則憑《聲生不息．寶島季》獲頒「最佳電視節目主持人」，他開心地說：「這麼多年第一次用這個咪（意指得獎），感覺陌生但幸福，30年真心換真心，我得到很多的愛。」