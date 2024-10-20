石井優希 長腿可人兒

日本女生一向畀人嘅印象係嬌滴滴，身高唔夠5呎嘅例子多不勝數，但與此同時，我哋又可以喺寫真界搵到唔少長腿高妹，今日為大家介紹嘅石井優希，就係近期最活躍嘅人辦！

笑顏之天才

提到日本寫真界嘅高挑美人，染谷有香、片山萌美、山崎真實都係大家熟悉嘅名字，但有冇發覺佢哋仲有一個共通點，就係氣質同身材一樣咁高...傲呀！筆者嘅意思唔係話呢幾位高妹唔識得笑，但相對嚟講，佢哋嘅師妹石井優希又真係平易近人得多！今年19歲嘅優希，有一副可愛童顏，氣質稚嫩，笑容甜美又親切，因而獲得「笑顏之天才」呢個稱號。身材方面，優希有成5呎8吋高，雙腿生得又長又靚，最難得嘅係心口有對睇頭唔錯嘅D奶，絕對唔係高瘦平，於是着起泳衣時，零舍吸睛。

唔想做兼職

石井優希自細已夢想成為藝能偶像，所以成日跟住阿媽去出名多星探嘅原宿行街，希望有機會得到星探賞識，最終得償所願，獲藝能事務所提供合約，成為美少女組合「原宿站前Party NEXT」嘅成員，之後相繼加入唔同組合發展，仲開始參與寫真拍攝工作，兼且喺「全國女子高中生制服收藏2022」呢個選美活動中奪得「YOUNG JUMP TV獎」。

最近，優希喺寫真界嘅活躍度持續上升，但為咗維持生計，平時仍要做吓兼職，就係喺超市做收銀員。阿妹話呢份工最大嘅好處係可以靈活調配上班時間，冇咁困身，但講到底，可以唔使做兼職梗係最好不過，所以好希望有機會拍多啲寫真，從而增加收入。

Profile

年齡：19歲

身高：5呎8吋

三圍：34D-25-36