【是日通勝】

農曆九月十九

甲辰年 甲戌月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：置業、安葬、搭廁

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

金牛座：對伴侶的要求別太苛求，應多點體諒包容。

雙子座：工作表現不似預期，只怪自己做事不上心。

巨蟹座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

獅子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

處女座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

天秤座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

天蠍座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

人馬座：人際交往受挫，容易因無心之失而得罪人。

山羊座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

雙魚座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）鼠 精神差

鼠：是日沖煞，運勢低迷，精神狀態不佳。

牛：懂得自我激勵，不管做甚麼都易成功。

虎：工作運不錯，做事方式得到別人認同。

兔：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

龍：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

蛇：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

馬：貴人助力強，面對工作難題胸有成竹。

羊：做事提不起勁，易被競爭對手比下去。

猴：待人接物只要寬容一點，好運自然來。

雞：事業有機會受挫，必須做好心理準備。

狗：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

豬：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

你的語言決定了你的人生

前段日子在專欄跟大家分享甚麼是一語成讖，今期再和大家反思一下日常行為是否影響我們的運程。

很多人都懂得請教坊間專家高手計算出自己的八字運程，繼而布好風水局，又每年買了一大堆昂貴的風水物來擺放，但是否真的能帶來改變，獲得你想要的好運？

命不能改，運可以轉。舉例，以前身體出現疾病，沒藥可救，等死！今天好多疫病惡疾都有新治療藥物。正所謂「天下萬物皆為藥」，往後仍有可能不停出現新的疾病，放心，今天暫時找不到解藥，終有一天會找到，其實老天已安排好了。

在我們的日常生活中，每講出一句說話都是有能量的，在宗教有加持，即用一些祝福行為，讓你增加運勢。如果你經常把「煩死」、「累死」、「氣死」、「我好窮」、「身體不好」、「倒霉」、「運氣不好」等字眼掛在嘴邊，除了招來禍端，也會影響自己的福氣！千萬不要說「我走啦」，可以改口說「我回去」，不要天天賣慘，把自己的苦難說給天下人聽。記住它打不倒你，那你就更強大，不要只顧為別人撐傘，到頭來淋濕了自己。