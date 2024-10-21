同胡鴻鈞關係太親密　吳業坤爆太太呷醋

同是參加無綫歌唱比賽《超級巨聲2》而入行的胡鴻鈞 (Hubert）及吳業坤（坤坤），等足14年終有機會合體舉行演唱會，兩人齊出席演唱會宣傳活動時，獲近百位粉絲到場聲援。

Hubert及坤坤被問到為何相識14年才首次合作開騷？Hubert笑說：「坤坤太忙，每次同佢講不如一齊開Show，佢就會有好多理由，例如佢自己開個唱、拍劇、結婚，同埋去旅行度蜜月，佢終於有時間啦，多謝你。」被好友踢爆曾推三推四的坤坤就四兩撥千斤表示：「得我哋兩個係唔成事嘅，要多謝主辦方同經理人嘅促成，同埋支持我哋嘅粉絲。」

Hubert又指和坤坤的演唱會名原本叫《GO WITH THE FLOW》，寓意兩人各自有經歷，不過坤坤比他多了結婚一項人生閱歷，現為人夫身份，所以又想演唱會名加入成長元素，最終把《 GO》 改為《 GROW》，有一齊成長的意思。而坤坤又再爆日籍太太濱口愛子竟呷Hubert醋，指當初拍攝結婚相時，Hubert亦在場，他謂：「我同Hubert識咗咁耐，好多嘢都冇特別顧忌，但係我老婆見到我哋企得咁Close，即刻好緊張將我同佢拉開，今日係老婆生日，但為咗做嘢唔可以陪佢，希望佢唔好嬲啦。」

Hubert未知合體演唱會可會舉行巡唱，相信主辦單位自有安排，而坤坤就恨到出口謂：「如去海外巡演，可以拍埋旅遊特輯，一舉兩得。」兩人稱歌單及嘉賓名單未作最後定奪，呼籲歌迷在社交網留言以供參考，更望入場歌迷睇得開心。