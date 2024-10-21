古天樂定下4大規條助自強　 羅浩銘屢敗屢戰終圓夢

藝人羅浩銘（Ken）將有電影《把幸福拉近一點》以及《裡應外合》兩部作品上映，於《裡》片中擔任武指的他，把男主角楊天宇（Angus）、張繼聰操到猶如動作巨星般打得，尤其尾場大對決，令人耳目一新，不過，原來精彩背後，有一段小插曲，Ken謂：「入到組第一個難題，就係阿聰（張繼聰）嚟到同我講， 因為跑馬拉松拉親大髀筋，但佢會好努力做動作，但我見佢好用力咁紮住隻腳，又點忍心要佢痛成咁去打，佢本身嘅招式係古緬甸拳，我哋啲動作集中拳同踭，腳踢嘅就留番最後，到拍嘅時候， 都無辦法，阿聰痛住都用盡晒氣力去踢，踢得好好，好快收貨。」

由於今次的拍攝場景比較特別，好多時都要於一些很狹窄的空間打鬥，所搭的場景亦有很多尖銳物品，非常容易割損，再加上，演員們如楊天宇、馬思惠等的造型都是背心短褲，難以攝Pad，所以難處相當之多：「無得攝Pad係拍動作戲嘅死穴,，同埋拍嘅時候，Angus同馬思惠都比較新，但我唔想渣流灘，好彩佢哋都好用心，花咗好長時間去練習，Angus用咗成個半月時間，一個星期練足6日，上下午做唔同類型嘅訓練，馬思惠都有自己嘅一啲動作，佢都花咗成個月去練，所以，喺面對咁多困難之下，佢哋都可以好好咁發揮，呢啲都係佢哋努力嘅成果。」

阿Ken入行至今，都不斷尋求突破，早前更完成了一部由他一手包辦原創故事、策劃、武術指導兼演員的電影《觸電》，能文能武，問他何解會突然執筆創作故事，原來全因經理人公司老闆古天樂的鼓勵，Ken謂：「2018年應該係過年嘅時候，我哋仲着住褸嘅，（連衣着都記得?）係， 因為個餐飯太震撼，老闆（古天樂）同我哋講， 做演員唔好咁被動，唔好等運到、等劇本到，要主動啲，叫我哋嘗試自己寫故仔，公司會有編劇團隊審核，如果ＯＫ嘅話，佢會支持開戲，但有４個條件必需符合，第一、戲戲唔能夠太貴，中小型嘅資金；第二、要有動作場面，可以方便賣埠；第三、要正能量，唔好太極端同瘋狂，第四點亦係重點，點樣可以說服佢，用一張同等價值嘅戲票，唔去睇億元嘅荷里活製作，而去入場睇你哋拍嘅戲。」

就是因為古天樂如此有遠見的一番話，令公司不少藝人都積極嘗試去寫，Ken直言自己都交了接近10個故事，最終都只有《觸電》這個故仔能通過，但拿了入場門票亦非無敵，之後的劇本創作，相當漫長：「2019年，我同兩個編劇以及導演，4人小組，不斷開會傾劇本，每一次交上去，等審批，唔得，再寫，再加上疫情，來來回回花咗好多時間，每次嘅等待都好煎熬，直至2023年終於搞掂晒所有嘢，可以正式開拍。」

《觸》片應是首部由天下一旗下藝人撰寫原創故事兼已順利完成之電影，問Ken這個故仔有何優點能說服到公司投資？阿Ken表示：「《觸》片能夠被揀中，係因為香港好少電競題材嘅電影，同埋會用好輕鬆嘅手法，去帶出一個人人都會面對嘅問題，人變老，係咪就唔能夠have Fun？好多嘢唔可以做？唔一定，我哋可以成長，但唔係變老。同埋好想多謝老闆（古天樂），喺《觸》片嘅製作過程，佢都一直有比意見，雖然佢咁忙，但都會好記得我哋嘅一啲細節，好感激佢畀咗機會我哋。」

要拍一齣好戲，真的殊不簡單，近年，深得觀眾喜愛的《九龍城寨之圍城》拍攝時都困難重重，原來，阿Ken同這部戲都有一點點淵源，他謂：「當時我都唔知公司會開呢套戲，不過，我拍緊《裡應外合》嘅時候，香港武師好短缺，因為有部Forest Whitaker（奧斯卡影帝）、Tom Hardy主演嘅西片請咗一批香港武師去英國幫手，香港得番好少武師，我哋嘅武師團隊，當時都幫緊《九》片訓練演員，我哋喺共用同一班武師。」