黎瑞恩孖女兒扮啦啦隊上陣　齊唱《美少女戰士》掀高潮

歌手黎瑞恩一連兩場的演唱會昨晚（20日）假西九文化區戲曲中心大劇院舉行尾場，她以一襲華麗白色長裙，女王造型登場，唱畢一曲《多情》後表示：「點解咁快有想喊感覺，你哋唔好整喊我。」然後背着觀眾冷靜了一下。她表示已經有6年沒有開騷見大家，問大家自己是不是瘦了？笑言：「瘦都幾好，最緊要健康，唔好成棚骨咁，話晒我都喺玉女，冇肉點做肉女。」說畢，她又表示太熱想在唱下一首歌前脫去外套，並笑言：「冇嘢睇，都喺肉嚟。」又指住自己腰身證明自己瘦了。她又提到只要一開騷都會收到好多花籃，但她不想浪費，花籃基本只擺兩日就扔掉，所以呼籲大家可以將心意捐到籌款箱，幫助有需要的人。

演唱會上，黎瑞恩換上四套衣服，分別是黑金長袍、紅色長裙、粉色啦啦隊服裝和銀色長裙。其中黎瑞恩與女兒Sheree以啦啦隊服裝孖妹形象現身，合唱《心急人上》和《美少女戰士》，掀起全晚高潮！唱畢，一眾伴舞員抱起母女二人，黎瑞恩關心抱起她的伴舞員說：「有冇整親手？」然後又問觀眾女兒唱得好不好？笑言：「不過佢唔會出道，佢話見到我好辛苦，選擇繼續讀書，做番自己讀嘅科目，又可以瞓多啲。」然後亦邀請了兒子上台跟大家打招呼，一家三口與觀眾大合照留念。臨近演唱會尾聲，她唱《雲上的日子》時中途一時感觸哭泣，帶着哭腔完成歌曲，兒子體貼為她遞上紙巾，她又哽咽表示籌備這個演唱會好大壓力，因為自己已經好久沒有見到大家：「每場演唱會我都當最後一次開騷，因為今日唔知聽日事。」並自責自己好眼淺。

受訪時，黎瑞恩表示今次會邀請女兒上台是因為適逢女兒放假回家，二人一起唱歌時啟發到母女上台合唱這個想法，又言女兒本來就一直都好喜歡唱歌跳舞，曾表示有意參加歌唱比賽，但黎瑞恩一直都好堅持想要女兒完成學業，又指今次女兒上台唱歌是完了她的一個心願，並指兒子對出道沒有興趣，不過完成了這場演唱會後，一對子女見到自己辛苦，都加深了對她的崇拜。演唱會結束後，黎瑞恩沒有假期，馬上要投入12月公演的音樂劇綵排。

另外，提到演唱會上她哭泣，她表示已經進步了，因為之前都是唱到第三首就會喊。談到好友蔡一傑病情，她指看到報道後感震驚，有立刻發訊息慰問，又言先前是不知病情，猜因為蔡一傑不想大家擔心，所以才沒有公開病況，問到會否親自去探望？她說：「佢喺美國做手術？不過佢好似已經返咗嚟，算啦我哋唔好打攪佢，畀佢好好休息，好番佢就會出嚟見我哋。」