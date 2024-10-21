馬國明迎接新身份做老竇？本尊親回：一定話畀大家知

視帝馬國明與湯洛雯結婚後，不時高調放閃，大家都看好這對恩愛夫妻應該很快生B組織大家庭。他今日（21日）更新社交網，一句：「迎接人生嘅新一頁、新身份」惹來全城祝賀疑官宣做爸爸。

湯洛雯出席堂妹湯鎮業大女湯愛嘉婚禮，雖然仍面尖尖但穿上大褸遮掩身材，馬國明10月21日中午發文，指自己收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉：「正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！」

相片中可見到馬國明收藏有松隆子、酒井法子、廣末涼子的寫真集，連最愛的唐老鴨都要入倉。雖然有標記迷你倉帳號是一篇合作廣告貼文，但當中一句「為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！」成為焦點，網民估計太太有喜要封屋騰空家中位置做BB房，紛紛道賀。

馬國明接受東網訪問，他說：「引起誤會唔好意思，唔使急唔使急，有消息一定話畀大家聽，隨緣！」