芳香清新的茶湯、變化多端的茶飲，又或是醒神的咖啡，各有捧場客，想沉澱身心，可以選擇人手沖調的茶湯或咖啡，趕時間的話，來一口解渴的氣泡茶或掛耳包，同樣方便，近日有新口味的茶啡上市，總有一款合你心水。

稀有茶品

講到台灣茗茶，大家想鳥龍、文山包種和東方美人等，氣泡茶品牌近日推出全新的六十石山氣泡茶，這款茶葉來自台灣花蓮縣富里鄉的六十石山上，帶有黑蜜糖、杧果、杏桃和檸檬香氣，之後有熟梨、烤菠蘿和雪松等風味，用來配味噌黑鱈魚、糖醋排骨或焦糖布丁，一樣咁夾。

茶香小熊

女士們對可愛軟萌的小動物，總是毫無抵抗力。新加坡茶葉品牌近日推出Tea Teddies茶香泰迪系列，選用白茶作基調製作，有士多啤梨、紅莓、香草、香柚和葡萄等口味，除可作零食享用，也可將放入熱水內變成茶飲，好玩又好飲。

台式茶飲

本地台式茶飲店林立，競爭激烈，台式茶飲連鎖品牌和網終平台合作，於旺角開設主題店，全新推出的鳳梨番茄特飲，加天然蜂蜜調味，酸甜可口。杧果奶蓋士多啤梨沙冰以馬卡龍點綴，色彩繽紛。配番茄牛腱烏冬、番茄慢煮雞絲泡飯或番茄牛腱泡飯都得。主題店更推出限定茶包禮盒，內有葡萄烏龍、桂花烏龍和白桃烏龍，風味各異。

熱情森巴

來到秋冬，熱鬧的氣息能驅走寒冷。摩洛哥咖啡品牌近日推出森巴之夜咖啡冬日節慶主題，森巴之夜啡以100%阿拉比卡中深烘焙，加入天然可可豆及肉桂香料，有咖啡豆或咖啡粉選擇。禮盒則有主題咖啡、法式濾壓金色咖啡壺、咖啡杯、杯碟、非洲之外咖啡香薰蠟燭、黑朱古力咖啡豆、蔗糖棒、咖啡水牛角勺及經典掛耳咖啡袋，送禮自用都咁開心。