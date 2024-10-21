本日日本：米津玄師聯乘炮製　必試「冬甩朱古力」

朱古力品牌GODIVA不時有聯乘搞作，最近攜手超人氣創作歌手米津玄師推出名為「GODIVA × Hachi Donut Hole」的限量聯名系列朱古力！該款朱古力以米津玄師（當時化名為Hachi ）在2013年發表的VOCALOID歌曲《Donut Hole》為主題，打造獨家朱古力禮盒。內裏分別有印有「原創圖案朱克力」和「冬甩朱古力」兩大種類的朱古力，前者印有由印有米津玄師重新繪畫的VOCALOID虛擬歌手GUMI、初音未來、巡音流歌、鏡音鈴等角色畫像，並有黑朱古力包裹柑橘甘納許等口味選擇。後者顧名思義是以冬甩為靈感的一口Size朱古力，內餡融合了榛果醬和酥脆法式薄餅，並分別有士多啤梨、開心果等四種口味。今個系列有2粒裝、4粒裝、8粒裝和10粒裝四種組合，其中8粒裝和10粒裝的包裝盒設計成CD圓形，極具收藏價值。除了朱古力，GODIVA與米津玄師還推出了全新版本的《Donut Hole》MV，無論是朱古力控、VOCALOID迷，還是米津玄師的歌迷，今次的限定聯名都值得收藏！