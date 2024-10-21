Twins內地巡唱佛山搞壓軸　阿嬌為阿Sa提早慶生

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）於佛山完成了第13場內地巡唱，加上年頭共14場紅館個唱，已經破自己紀錄唱到27場。佛山站是Twins最後一場內地巡唱騷，歌迷表現不捨及瘋狂，從第一首歌開始已企身又跳又唱，直到散場也不肯坐下。不少歌迷更以Cosplay造型入場，有古裝、小丑裝，還有睡衣Look。

演唱會完快歌後，阿嬌被熱情歌迷感動到眼濕濕，她說：「嘩，咩事？一出嚟就已經想喊。」唱到經典金曲時，又被歌迷的大合唱歌聲搞到眼紅紅，到完場時，兩人和歌迷大合唱《風箏與風》時，Twins不斷拭淚，不捨得跟歌迷揮手暫別。

今年年頭的在紅館上，阿Sa為阿嬌慶生，發動全場觀眾砌出不同顏色的生日牌，而今次就到阿嬌表心意，為她準備好「蔡卓妍生日快樂」橫幅擺全場，於Talking位時，請萬多觀眾高舉生日牌及高唱中文版生日歌，收到驚喜的阿Sa感動說：「嘩，咁早慶祝生日....好感動，我爸爸同埋我隻貓呢，都係就快生日，佢兩個都係10月23號生日，咁大家不如送個祝福畀佢哋啦，我爸爸坐係邊呀....？生日快樂呀。」

阿Sa又多謝歌迷陪Twins完成今年的創舉，不斷打破演唱會紀錄，不經不覺巡唱到第27場：「走過這段巡演日子其實也不容易，每星期要去不同的地方演出，有很多難忘的地方，而今次內巡之後，會先小休一下，繼而向北美、加拿大、倫敦等地進發。」

為了將展開的外地巡演，阿Sa已訂製了Twins專屬的行李帶送給每位工作人員，亦非常期待去加拿大看尼瓜拉瓜大瀑布，巡到加拿大時是她的生日，當地朋友已經準備好為她慶祝。冬天加拿大特別凍，阿Sa、阿嬌都坦言是怕凍的人，要帶備最厚的羽絨，阿Sa更謂學曉整「穿戴甲」，屆時可幫阿嬌美甲，阿嬌則透露最想睇羚羊峽谷，阿Sa忽發奇想表示：「不如搞個團，比歌迷一齊報名，一齊去睇演唱會，一齊去參觀景點，反正我哋中間會留喺到玩，咪一齊囉。哈哈！」

阿嬌稱首次在英國度聖誕節，打算在巡迴中作聖誕特別版演出，或可以聖誕妝出現：「海外場冇依家咁大，同觀眾距離好近，應該會更加開心，或者可以叫佢哋再扮番Twins造型入場，或者扮聖誕樹，我哋可以揀最佳衣着，最勁個位有大獎。」