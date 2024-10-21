吳業坤自嘲半紅不黑被圍剿　借「黑粉」造勢谷演唱會

歌手王灝兒（JW)、吳業坤、胡鴻鈞、周吉佩在尖沙咀出席《善心滿載仁愛堂》記者會。吳業坤最近在網上發起投票網「半紅不黑係好定唔好」，結果有不少網民選擇「收皮啦」的選項，他指這投票是希望測試社交平台的網民有多mean，他笑說：「原來真係好mean，做呢行好多人都努力緊，就算唔紅只要做喜歡嘅嘢，維持到生活就滿足。」

吳業坤的星途有起有落，問到是否借故發牢騷自嘲半紅不黑？他則說：「我都唔紅，但係我覺得好難去計較，只要能夠上台唱歌，仲有自己嘅騷已經好好。」他直言出道後遇過太多mean事，自己則「以身作則」，鼓勵後輩不妨親身試伏，加速成長。將與胡鴻鈞開騷的他指沒有被mean爆網民打擊到，希望可以吸引網民買飛支持，以及激勵正在努力的藝人。JW指他這樣網上測試相當大膽，自己也曾經歷過，發現網民真的很mean：「你明知啲網民mean就唔好測試啦，你自己攞嚟，你都踩咗咁多年氹，仲玩﹖。」她又戥好友受抨擊感心痛，認為不應該這樣對待自己。

戴着帽子亮相的他指會以特別造型在慈善騷亮相，透露最近做了頭髮護理療程，頭髮濃密了不少，在旁的JW即追問他是否植髮或織髪﹖他指沒有，又多得她近年在節目中取笑他頭髮少，激勵了他養生想法，又指現在年紀大，感覺身體機能變差，又趁機向開設茶飲店的JW請求贊助飲品，她則一口答應。