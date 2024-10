「美魔女」羅霖與劉坤銘於2013年離婚後,獨自湊大三名兒子,轉眼間兒子們都長大成人,二仔劉子熙(Jordan)更已組織家庭,日前羅霖發文與細仔為大仔慶祝28歲生日,三人肩並肩坐在一起,笑容滿面,相當開心!三人到餐廳慶生,羅霖寫下:「Happy birthday to my dearest Nathan !May all your wishes come true」,壽星仔Nathan穿着深藍色外套戴上帽子,而細仔Jonathan則身穿迷彩短袖恤衫,兒子們愈大愈靚仔,相當有型。而向來保養得宜的羅霖,一點老態都沒有,超強逆齡術獲網民激讚。