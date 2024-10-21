楊天宇日操4粒鐘變大隻仔　周家怡調戲：佢波好大！

藝人楊天宇(Angus)首部擔正男一的電影苦等3年終上映，Angus自誇身材是人生巔峰，預告全套戲半場無着上衫，「祼」你命晒身材，周家怡都忍不住調戲：「佢波好大。」

楊天宇、周家怡和馬思惠（Macy）近日為電影《𥚃應外合》四出宣傳，這是Angus和Macy首部擔正男女主角的電影，3年前拍下近日上映，Angus表示既期待又擔心票房導致失眠，心情好複雜。海報中他的造型赤膊上陣，身材健碩，他表示相信是有生以來最佳的狀態，早在開戲前一個月便勤力健身，及密集式學習巴西柔術、以色列格鬥和跆拳道等武術，每周操練6日，日操4個鐘，才練出爆肌身材。不過因戒食澱粉質，拍戲時消耗太大令肌肉收縮，幸得張繼聰教路，吃朱古力能量棒後變回大隻。

故事中Angus走進超現實的地下世界，展開連場打鬥，家怡用潛意識拯救他，Angus爆戲中被家怡用按摩膏搓胸拯救，記得家怡細心提醒他按摩膏好凍，家怡竟無印象，她笑指自己只是外表大情大聖，其實相當怕醜：「佢個波好大，但無分散到注意力嘅。」Angus 為電影搏到盡，最難忘一場吊威吔戲，凌空橫轉兩個圈，拍時食得好少，半途轉到暈，嚇得導演急叫停。「我拍到好攰，飲咗支能量飲品，心跳變得好快，拍咗10個鏡頭後見暈，導演叫停，工作人員衝過來，原來見我面青口唇白，自己都唔知。」又透露拍打戲受傷難免𠝹傷撞瘀，腰和小腿都傷及筋骨，笑言與針灸師因睇病變成朋友。

Macy亦經常相約Angus一起睇針灸，雖然有跳舞底子筋骨柔軟度高，能做出頂天立地擘腿，但都傷及寬關節軟組織，要接受手術。Macy演一個生活在地下世界的人物，與Angus有感情線，她表示第一次拍打，開工前都有去健身操練。

楊天宇服裝：@evisu_hk

馬思惠服裝：@ithk @EMODA