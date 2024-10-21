少女愛大叔　盡享性福

點解少女對大叔情有獨鍾？除咗予人思想成熟、有安全感同有經濟能力之外，而且性經驗豐富，調情技巧同床上功夫都一流，為女生帶來前所未有嘅高潮快感，就好似日本AV「愛上大叔系列」嘅劇情咁喇！

春情勃發

喺S1出品嘅《與中年大叔濃密接吻SEX》入面，青春可愛美少女乃坂日和對大叔愛不釋手，所以廠方今次就安排幾個叔叔級男優同佢激戰！而日和見到班大叔便春情勃發，投懷送抱兼咀咀，仲錫到流晒口水添！大叔被阿妹嘅熱情刺激之下，雄風被完全喚起，實行以猛力抽送令日和爽到典床典蓆！呢次之後，日和對大叔更加渴求，一次過力戰兩位大叔男優先至夠滿足。

回味無窮

同樣由S1推出嘅《出差時與中年上司2人共處》當中，倉木華係新入職OL，呢日同中年上司德叔一齊出差傾生意，由於德叔生意手腕一流，輕輕鬆鬆就同生意夥伴達成協議，跟住兩人去飲酒消遣慶祝一番。飲多兩杯後，華妹不勝酒力，德叔就帶佢去酒店休息，呢個時候德叔露出狼相向華妹上下其手，更嚟個霸王硬上弓！初時華妹感到委屈，但漸漸愛上德叔超卓嘅床技，盡情投入享受德叔帶畀佢嘅高潮快感，事後更令佢回味無窮！

滿足慾望

片廠FALENO製作嘅《與鄰家中年大叔發生關係》，講述吉高寧寧養咗隻貓仔，有一日，佢發現貓仔唔見咗，跟住聽到隔籬屋傳出貓叫聲，於是就膽粗粗闖入屋搵貓。屋主吉川大叔見到寧寧之後，唔單止大發雷霆，仲要求吹奏一曲賠罪，寧寧為息事寧人，惟有照做，而寧寧就被吉川大叔身上發出嘅濃濃男人味深深吸引，更主動撩對方上床，滿足自己嘅慾望。

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意吉高寧寧主演嘅《與鄰家中年大叔發生關係》，原因係寧寧擁有明星級青春美貌，而且演技出色，喺作品中佢同猥褻白髮大叔瘋狂激戰，表現夠晒投入，令觀眾睇到相當肉緊。