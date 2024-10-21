姜皓文主動「破冰」　讚Candy孝順噓寒問暖

藝人姜皓文、女團COLLAR成員王家晴（Candy）、楊偉倫等，今晚（21日）在尖沙咀為主演電影《邪Mall》進行首映。姜皓文與Candy戲中飾演父女，大讚她孝順，不時噓寒問暖，演出時更有自己的主見，認真抵讚：「佢會問點解要咁樣做呢？有自己嘅思想幾好。」

首次拍戲的Candy指「兩父女」能融洽合作，全賴姜皓文主動「破冰」，他說：「睇到劇本頭幾場戲就要拍一場好激烈嘅嗌交戲，我哋連偈都未傾過，自己都唔識講嘢，惟有硬住頭皮去同Candy傾偈。」Candy被問到可要化上恐怖妝容？她說：「咁又唔使，但戲裏面都唔會靚得去邊，又要逃跑、又要驚慌。」姜皓文則透露要為電影化上特技妝，慶幸接近尾聲才要化上特技妝，因為在商場內沒有冷氣下拍下攝，相當熱，經常要補妝。

講到早前到也門拍攝無綫節目《與天地對話》時，面對戰火威脅，他指雖然拍攝時全程有軍人守護，氣氛緊張，但有驚無險，反而擔心有野獸出沒，他說：「我要自己一個人行1公里去1個峽谷，期間要保持有型Mood，但其實好緊張，唔知有冇野獸出現。」他一因經常沒有網絡試過整天失聯，令太太相當擔心，聯繫時更被鬧爆，明白到日後向家人報平安，相當重要。