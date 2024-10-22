【是日通勝】

農曆九月二十

甲辰年 甲戌月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：捕捉、田獵

忌：交易、出行、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

雙子座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

巨蟹座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

獅子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

處女座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

天秤座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天蠍座：社交運不錯，可拉攏貴人相助，有利事業。

人馬座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

山羊座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

水瓶座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

雙魚座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 財運強

（跌）牛 是非多

鼠：事業與財運皆上升，可嘗試放眼未來。

牛：是日沖煞，面對異性誘惑要保持冷靜。

虎：領導才能得到發揮，事業更上一層樓。

兔：心平氣和，少發脾氣，身體會更健康。

龍：被人事問題拖累，工作表現不似預期。

蛇：善用手上的資本，可從投資方面獲利。

馬：做事循序漸進，可於職場上嘗到甜頭。

羊：有望接手感興趣的任務，心情很雀躍。

猴：競爭對手不是省油的燈，需小心應付。

雞：得到身邊人力撐，做起事來得心應手。

狗：好運降臨，遇上棘手問題能一一化解。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

生剋

五行的配置上一般都要求平衡，不論某一種五行都不可太過強勁，又或是太過微弱，因某一種五行失衡，必然影響其他五行的功能。

譬如水可生木，但水過多則有水多木浮之象，水反而是木之禍患所在，故喜有土去制止水，方可使木不至飄浮。但若水不足的話，便不能生木了，木無水生而枯萎，便需要用金來生水，金雖然會剋木，但金可生水而生木，此便是貪生忘剋之口訣了。

所以，五行上之生剋，有相生而反受害，有相剋而反受益，今列出一些在五行上種種生剋制化之現象。

五行相生反害如下：木能生火，木多火塞；火能生土，火多土焦；土能生金，土多埋金；金能生水，金多水濁；水能生木，水多木飄。

五行相剋反敗如下：木能剋土，土多木折；土能剋水，水多土蕩；水能剋火，火多水乾；火能剋金，金多火熄；金能剋木，木多金缺。

五行生之太過如下：金能生水，水多金沉；水能生木，木多水縮；木能生火，火多木焚；火能生土，土多火晦；土能生金，金多土變。