吳謹言與劉學義鴛鴦浴搏晒命　咀到出血收1,700萬片酬

內地女星吳謹言與劉學義主演的新劇《春花焰》開播後迅即熱爆，除二人的一幕超激鴛鴦浴成熱議外，更傳出女方片酬高達1,600萬人民幣（約1,748萬港元），比男方多400萬，難怪吳謹言會如此搏命。

吳謹言上月官宣與洪堯結婚，未幾更傳出懷有身孕，不過她未有就此事回應，一直專心拍劇。由她跟劉學義領銜主演、改編自同名小說的古裝愛情劇《春花焰》，開播後熱度爆燈，此劇亦是她9月閃婚後首部播出的電視作品。當中，首集一場與劉學義的超激鴛鴦浴場面備受網民關注，飾演殺手的吳謹言在浴池上假扮成婢女接近劉學義，但被對方識破，並於浴池裏放了軟筋散，讓她頓時武功盡失。此時，吳謹言即使出美人計，主動向對方獻吻，劉學義其後則強吻一番，令吳謹言受不了而咬破對方嘴唇，「咀到出血」讓不少觀眾看得面紅耳赤。

翻Hit前已獲優待

隨着劇集成為熱話，演員的片酬也隨即傳出，據悉吳謹言的片酬高達1,600萬人民幣（約1,748萬港元），稱冠全劇組，比男主角劉學義的多出400萬人民幣（約437萬港元）！吳謹言於2018年憑《延禧攻略》爆紅，但之後5年間的作品成績只屬一般，直到今年與王星越合作《墨雨雲間》才再次彈起，重返陸劇女王之列。而值得留意的是，《墨雨雲間》是在8月開播後才掀起熱話，但《春花焰》早於4月中已殺青，因此《春花焰》能在吳謹言翻Hit之前便開出的1,600萬人民幣的片酬，絕對稱得上非常優厚。