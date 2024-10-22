毒理報告被爆出　Liam Payne墮樓身亡後體內被驗出有混合毒品

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne上周三（16日）於阿根庭一酒店墮樓傷重身亡，終年31歲。而當地的執法部門指從毒理報告得出他「出事前」體內有不同毒品，他從3樓陽台墮樓前曾吸食過毒品。

據知Liam 血液內除了搵到有「冰毒」之稱的甲基安非他明（methamphetamine）之外，亦有不同藥物包括氯胺酮（ketamine）、「搖頭丸」以及侶稱「粉紅可卡因」的混合藥物。另有指警方於他的酒店房內找到一樽酒以及抗抑鬱的處方藥物。

之前警方已公布Liam的酒店房一片凌亂，除了被打爛的電視機之外，亦有白色粉末的物質與一些錫紙等吸毒的工具等，其中有一個被拆開的可疑肥皂盒。據當地警方指懷疑那個肥皂盒正是酒店員工向Liam提供毒品時偷運的工具。有指警方在事件發生後已向酒店內所有員工「落口供」，其中他們認為有兩名員工有可疑，其中已鎖定一位清潔工人與案件有關，懷疑他偷運毒品上房給Liam，另有指Liam 「攞房」時員工已開始向他兜售毒品。

另方面，曾是「癮君子」的前NBA球星奧當（Lamar Odom）受訪時指Liam體內被驗出的所有毒品他都全部嘗試過，他服食後產生「幻聽」，所以他深信Liam「出事」前亦有「聽到一些聲音」。