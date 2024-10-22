孫氏舌針療法　拮走難症

【特約報道】病例1：腦退化失憶病人舌針13次進步四成

文女士74歲，因罹患腦退化，導致說話、記憶力、情緒等方面的問題，到香港國際舌針研究治療中心接受孫介光教授的舌針治療。舌針13次後，其女兒觀察到文女士的情況不僅停止惡化，而且多方面均有進步，例如說話更多亦清楚理解自己在說甚麼、記憶力改善能記得的事情更多、情緒問題亦有改善，發脾氣減少並心情開朗很多等。文女士的女兒更表示其母在接受舌針治療前，即使有服用西藥但還一直退步，直到接受舌針後才有進步，認為舌針效果快而且十分理想。

病例2：柏金問題2次舌針後能自己斟水

金先生現年64歲，4年前確診患上柏金問題，剛開始接受舌針治療，舌針兩次已見進步。舌針前因手太抖難以自己斟水，走路困難，說話不夠氣，聲音低沉沙啞；舌針兩次後手震減少能自己斟水，走路更順暢，說話更清楚和響亮。金先生第5次治療後更進一步，能用筷子吃飯。金先生喜見舌針成效並與孫介光教授分享其進步成果。

香港國際舌針研究治療中心

電話：(852) 2501 4444

Whatsapp/Wechat：(852) 91747655

網址：www.tongueacupuncture.com

地址：中環皇后大道中59-65號泛海大廈7樓705室