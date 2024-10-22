秋高氣爽　戶外用餐最寫意

天氣正好，偶然出門踏青，令人心情愉快，約老友或一家大細去野餐最開心，唔想自己成身汗預備美食，有品牌推出限定的野餐籃夠晒方便，大家亦可以揀惹味BBQ兼打邊爐。若然想在鬧市中好好享受一番，也可到到餐廳露台歎完主題下午茶，寫意度日。

精緻野餐籃

找個適合的草地，鋪野餐墊慢慢休息吃點東西最是舒爽。尖沙咀食品及茶葉品牌於10月12日至11月3日逢星期六和日供應全新野餐藤籃套裝，Picnic Feast內有氈酒紅菜頭煙三文魚、歐陸藍龍蝦包、澳洲和牛肉冷盤配松露馬鈴薯沙律、火箭菜和帕爾馬芝士和芝士拼盤，素食者可揀Garden Feast，內有迷迭香油封蒜頭香草麵包、芝士烤胡椒扁麵包、素蘇格蘭蛋和芝士拼盤等。店內亦預備了四人帆布保溫袋，內裏有各款野餐必需品，另有燒烤爐和香檳桶等，方便戶外活動。此外，品牌門市於10月會有限定的雪糕單車，免費派發柑橘綠茶茶葉及西班牙橙花蜜調配的雪糕，想知道就要留意指定社交平台。

泳後用餐

想游水又唔想同人迫，都有方法。北角五星級酒店空中餐廳及酒吧於現時至11月30日的星期六、日及公眾假期推出秋日蟹逅下午茶，大閘蟹蟹粉小籠包、蟹粉魚子醬燉蛋白、蟹粉瑤柱蛋麵、鎮江薑醋蒸大閘蟹配中式薑茶，其他還有柑橘朱古力千層酥、蜂蜜薑汁撞奶、栗子銅鑼燒、檸檬罌粟籽鬆餅、雞蛋仔和雪糕等，惠顧下午茶前的客人，可先享用免費3小時的泳池使用權，於官網預會有8折。此外，餐廳亦推出「大閘蟹Feed Me!」晚市套餐，菜式有大閘蟹小籠包、蒸公大閘蟹和蒸花蟹等菜式，一樣美味。

港式燒烤

除了野餐，秋天正好去BBQ和打邊爐，屯門和大尾篤的燒烤場因應秋日提供多款升級選擇。3.5小時的任食BBQ加打邊爐放題有超過70款美食，自家醃製的有秘製蝴蝶雞全翼、咖喱魷魚、泰式豬頸肉、黑椒西冷牛扒等，晚上惠顧可升級成美國安格斯特選牛板腱，愛辣的可揀麻婆豆腐風味雞翼、雞煲風味雞翼、川椒麻辣雞翼、新奧爾良雞翼等。於現時至11月30日，預訂燒烤，每個燒烤爐會送上野炊小吊鍋，可選式沙嗲湯底、麻辣湯底或豬骨湯，配粉絲和蔬菜等最好，還有免費升級自助飲品吧。惠顧夜間時段，免費升級享用美國安格斯特選牛板腱。