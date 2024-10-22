做乜咁怕醜？林明禎一提Edan即遞咪畀呢位男星解圍

馬來西亞女神林明禎與男星凌文龍昨日（21日）出席電影《把幸福拉近一點》首映，上半身透視的明禎期間不慎露缽仔糕。明禎在台上表示接拍這套電影其中一個原因是因為凌文龍，她解釋：「佢係一個好好嘅演員，我之前睇過佢嘅演出片段，我好欣賞佢，好期待同佢合作嘅火花，覺得會大有收穫。」

受訪時，明禎稱電影於3年前拍攝，當時自己仍未來香港發展，故有工作機會對她來說十分難得：「我做功課嘅時候，知道男主角係凌文龍，我就更加要把握機會同佢合作。」身邊的文龍聞言謙稱對方的說話令他無地自容，問到明禎從對方身上學到甚麼時？明禎透露有場戲令她非常深刻，當時文龍需要崩潰大哭，之後是不同角色反應的特寫鏡頭，雖然文龍不在鏡頭之內，但他為令大家入戲，在鏡頭外交足戲，重複哭了7次，文龍則感謝明禎對他的信任：「佢好投入演出，所以我哋好快擦出火花，好開心。」

談到明禎初來港時便遇到好對手，問到是否令她對香港男生留下好印象？她坦言：「我挺喜歡香港人，不論男生女生都好熱情，同馬來西亞人好相似，香港人好直接，我喜歡直接嘅人。」問到MIRROR成員呂爵安（Edan）直接承認追求她，她是否也很喜歡？她即時將咪遞給文龍，文龍代解圍說：「我喜歡。」當再追問明禎時，明禎謂：「今日係講一部好正經嘅戲。（會唔會請Edan睇？）會請所有朋友睇。」提到Edan表示回答關於明禎的問題很大壓力以及羅家英直言看好Edan跟明禎的戀情，明禎再次將咪遞向文龍，又再三強調今日的電影是一部很正經的戲，不想搶走文龍的風頭，但問到她這樣避忌，將來是否會拒絕跟Edan在電影上合作？她說：「我不排除跟任何人合作。」