Lolly Talk首度合體做主持　擔心聲浪嘈過逾百隻狗仔

人氣女團Lolly Talk今日（22日）出席HOY TV全新綜藝節目《Lolly Lolly寵物拯救隊》的記者會，這是Lolly Talk首次齊人主持一個綜藝節目，8位成員曾美欣（MeiMei）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo）今日先到電現台拍攝，之後會到元朗狗場，Mei Mei就表示擔心聲浪會嘈過狗場逾百隻狗仔。

團員中多人有養寵物經驗，Yanny和阿蛋跟現場兩隻哥基犬玩得十分開心，惟Sinnie和Elka原來十分怕狗，Sinnie希望藉節目可以「拯救」自己不再害怕，Elka也想克服心理恐懼：「我特別怕條腿好長的狗。」Sinnie取笑她應該很怕擁長腿的Tania。阿妹就建議Elka專責執便便，Elka爽快答應。Sinnie提怕狗經歷覺得好瘀：「係朋友嘅狗仔對我太興奮，之前聽過朋友講過有時餵狗都會被咬親，所以有啲驚，佢應該好鍾意我追住我，就被嚇親跌倒，好蠢呀！不過我係成日都跌親。」Tania取笑Sinnie到她家，只敢隔着欄看狗，保持十步距離。Sinnie笑言：「見到隻狗企起身，我就會企身，幾緊張。」Ah Yo因為屋企不能養寵物，所以未養過小動物，但很喜歡看動物冷知識。阿蛋養狗仔年多，提到要餵狗仔食蟲，隊友紛紛讚阿蛋好大膽，Elka和Sinnie之前去過阿蛋屋企，Elka就驚到逃跑。阿妹表示希望透過節目給流浪狗傳遞愛。Tania提及去年魔天使愛犬因為患椎間盤突出病要動手術，後來離世，令她對生死有新感受，說時強忍淚水，表示將愛犬骨灰保留在家中。