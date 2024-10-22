台灣泡溫泉　套房豪歎盡情浸

秋冬好想泡湯！除了日本，台灣同樣擁有豐富溫泉資源，北投早前便有全新的豪華溫泉酒店開幕，一大賣點是於觀景套房內設有半露天三湯池，可不被打擾邊賞景邊享受當地的白磺泉外，更特設溫泉入浴指導員提升住客的泡湯知識及樂趣！另外，新北市八里及宜蘭縣礁溪亦各有話題溫泉酒店，讓大家於泉水中放鬆身心！

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台北北投：多種設施 各適其適

剛於8月開幕、位於捷運新北投站旁的北投晶泉丰旅，是「晶泉丰旅」繼礁溪後的第二間溫泉酒店。共有100間客房，分為淺色與深色系設計，每間客房都擁有大片窗景，當中向北的房間坐擁大屯山壯麗景色。大部分客房配備了冷熱泉水的雙湯池，而觀景套房更有三個半露天湯池（兩熱一冷），旅客可邊享受北投白磺泉的滋潤，邊沉浸在大屯山的自然懷抱中。酒店同時設有兩間大眾風呂及16間獨立湯屋，滿足不同泡湯需要。此外，酒店貼心地安排了赴日接受專業訓練的溫泉入浴指導員，為大家傳授正確泡湯禮儀及知識，提升浸泡時的樂趣。酒店更引進了連續7年獲獎的沐蘭Wellspring SPA提供高質水療服務，另外還有露天泳池、健身室、兒童天地等豐富設施。餐飲方面有日式鍋物餐廳三燔北投和中式辦桌餐廳泉源閣，前者供應涮涮鍋、壽喜燒和居酒屋料理，後者則可嘗到台味濃厚的佛跳牆等菜式，保證大飽口福。房價（雙人包早餐）每晚NT$8,280（約HK$2,020）起。

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新北八里：室內浴池 美肌護膚

萬豪集團旗下商務酒店品牌福朋喜來登，其於上年在新北市八里區開幕的八里福朋喜來登酒店成了不少泡湯人士的心頭好。酒店共有241間客房，主要分為8種房型，最大的天際套房面積達83平方米，每款客房均設有浴池，可泡到來自觀音山、有「黃金美人湯」之稱的琥珀色氯化鈉碳酸氫鹽泉，泉質柔順，據講有護膚功效，住客浸泡時能透過落地窗飽覽淡水河、遠處山巒的壯麗景色，有助放鬆身心。飲食方面同樣分量十足，1樓的The Mesh Kitchen西餐廳提供數十道精選佳餚及果木直火炭烤烤肉串等美味，而3樓中餐廳禧粵樓則能嘗到精彩的台菜及粵菜。酒店另一亮點是無邊際泳池，附有半露天包廂與池畔酒吧，可盡賞遼闊的淡水河景，也能與三五好友在此舉杯小酌。不可錯過由上等檜木打造的室內溫泉大眾池，還有供小朋友「放電」的兒童遊憩室，不管是閨密之旅或家族旅遊，都能享受舒適住宿體驗。房價（雙人包早餐）每晚NT$5,760（約HK$1,405）起。

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宜蘭礁溪：星座主題 大師彩繪

宜蘭礁溪擁有台灣少見的平地溫泉，含有鈉、鎂、鈣、鉀等礦物質，據講對美容富效果，被稱為美人湯，冬季吸引不少人專程來浸泡。去年開業的葛瑪蘭之星飯店是礁溪溫泉區新星，設計以星河與海洋為靈感，將12星座主題融入地面設計，營造有如漫步於銀河的奇幻氛圍。酒店內的76間客房同樣有睇頭，晚上關燈後可看到由台灣彩繪大師張凰飛設計的星空天花板，分為6種房型，每間均有私人湯池。另外頂樓設有可360度眺望蘭陽平原的露天溫泉，有8個針對不同身體部位的水療池，同時附設桑拿及蒸氣室，及備有11間獨立湯屋讓住客免費使用。帶小朋友同來的話，必到2樓的戶外足湯，享受被小魚咬腳的痕癢快感，一旁還有蘇卡達象龜與你同樂。酒店自助晚餐匯集了宜蘭周邊的新鮮海產，另有在地食材炮製的美食。喜歡麵包甜點的話，別錯過酒店自家的烘焙坊星之坊，所有出品均新鮮現造。房價（雙人）每晚NT$4,200起（約HK$1,024）。