林明禎被6問Edan回應九唔搭八　大發嬌嗔：你哋放過我啦！

馬來西亞女神林明禎今日（22日）出席代言的手工咖啡啤酒活動，其低胸吊帶貼身裙令其蛇腰盡現，現場有半百粉絲圍觀，活動對面的大廈亦企滿人欲一睹女神風采。當司儀問她鍾意跟誰飲啤酒時，有人大叫其緋聞男友MIRROR成員Edan（呂爵安）的名字，令明禎嚇到呆一呆後再答：「鍾意同家人朋友一齊飲，我酒量都挺好的。」

談及她第二年擔任代言，可有加薪？她相當老實謂：「我哋係友情合作，薪酬都係同往年一樣，我係有情有義嘅人。」她又表示家中有2名弟弟愛飲啤酒，所以她有在家飲啤酒的習慣，但只限一至兩罐，來港工作也會約朋友飲番杯。不過問到Edan是另一啤酒品牌大使，兩人相當有緣，她就謂：「係咩？我唔知喎。（約Edan飲啤酒？）我會約好多朋友飲，（包括Edan？）你哋問題好犀利呀，（做乜咁避忌？）因為今日係出席品牌活動，我已經好配合。」再問她可會送代言的啤酒給Edan？她又說會免費送給粉絲，有指Edan亦是其粉絲時，她大發嬌嗔：「你哋放過我啦。」

談及她的新歌歌名《ON CLOUD NINE》，被網民解讀為成功求婚的開心心情，她說：「係你哋講畀我知我先知，首歌去年已準備，希望帶畀大家開心。（有拖拍係咪好開心？）嚟港工作已經好開心。」有指她愛情事業兩得意一定開心，她發嬌嗔輕拍打傳媒謂：「我估唔到今年有一樣咁多工作。（識到男朋友好開心？）我識到好多朋友。」

再問可會約談到Edan吃飯，她則謂來港是為工作，喜歡自己吃飯，好注重有me time，11月才返馬來西亞，但明天要往澳門工作，期間又要走一轉台灣。