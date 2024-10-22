就快當爸？高鈞賢加國咀嘴放閃　女友孕味濃巧妙用手遮肚

藝人高鈞賢近年事業發展順利，早有成家立室之意的他，與圈外女友隨時閃婚。日前他於社交網晒出跟女友在美國街頭Kiss照時「洩蜜」，女友明顯腹部隆起，看似有5個月身孕般，看來高鈞賢即將「雙喜臨門」。

現年40歲、第一屆「香港先生」冠軍高鈞賢事業不俗，早年離開無綫並轉戰內地的他，現時於中、港兩地發展理想的他，除了拍劇外，更開設自己時裝品牌，靠自己努力賺了不少。日前高鈞賢更於社交網拍片公開其位於深圳的逾2000呎豪宅新居，早前受訪時透露與圈外女友拍拖一年多的他，坦言不排除會閃婚，似乎已為成家立室做好準備。

不過，高鈞賢日前去了美國拉斯維加斯及洛杉磯旅行，於社交網PO了多張揸跑車及街拍靚仔相的他，更放閃晒出與女友在街道的咀嘴相。相中他的女友戴上Cap帽及太陽眼鏡，身材高挑、上圍豐滿，而穿上灰色貼身吊帶連身裙的她，雖然輕輕用手遮肚，但明顯小腹微隆，似是有了5個月身孕般，而女友手上更明顯戴有訂婚戒指，即惹人揣測疑在外國註冊。其實早前高鈞賢分享豪宅片段時，有眼利的網民已看到愛巢的窗台出現「孕婦枕」，更有人問：「後面這個是孕婦枕嗎？跟我的是同款」、「要當爸爸了嘛？」看來高鈞賢即將會有好消息宣布，更是「雙喜臨門」呢！