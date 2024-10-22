Porsche全新小改款 911 GT3發表

趁911 GT3車型誕生25周年之際，保時捷(Porsche)為車型推出全新小改款。這次還一次過帶來兩個版本，包括分別配備Weissach-Package的大尾翼賽道向911 GT3 和Touring Package的低調旅行版911 GT3。

兩版本皆搭載經改良的4.0L 水平對向NA引擎，最大馬力及扭力分別510PS和450Nm。傳動方面，提供齒比皆縮短了8%的7前速PDK雙離合器波箱及6前速GT手動波箱選擇。兩者在完成0-100km/h加速分別只需3.4秒及3.9秒，極速則分別為311km/h和313km/h。

新911 GTS最大特色是提供高度以客人為中心的輕量化設計新選項。像全新推出的Weissach-Package，其後軸防傾桿組件、車頂、大尾翼兩側部件、側鏡蓋及前部的空氣葉片均以CFRP碳纖複合物製成。儀錶板的上側首次採用防眩光 Racetex 覆蓋。CFRP 門把手和置物網優化了車門內板，以實現輕量化設計。更提供CFRP防滾架和鎂質輕質鍛造輪圈供選配。並為Touring package首度提供4座位配置選擇，並提供全新輕量化CFRP碳纖複合物外殼的賽車化桶椅選配。它不僅椅背可前摺，其部分頭枕襯墊還可以拆除，完全是體貼車主落Track駕駛需佩戴頭盔的人體工學設計。