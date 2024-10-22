楊茜堯6年後重返娘家成視后大熱　反過來為老公羅子溢拉票

兩大視后楊茜堯與林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜及何廣沛等今日（22日）現身將軍澳電視城，出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，分享拍攝感受。台上總監製鍾澍佳指多年前已很欣賞楊茜堯，笑言因此特意寫一個好劇本「引」她出來拍劇，茜堯即笑謂：「監製搵我嗰陣，我我仲諗點解會搵個師奶返嚟復仇。」

6年後再次重返娘家拍劇的茜堯，受訪時表示不會對收視感壓力，她説：「收視交畀觀眾，演員做好自己本分。」提到老公羅子溢早前替她公開拉票，全力支持她於台慶頒獎禮爭視后，她表示其實與老公對獎項從來以平常心對待，又大讚老公於《婚後事》表現出色，反過來幫老公拉票：「佢攞我仲開心。（一齊攞視帝視后？）如果有咁嘅機會一齊攞梗係好啦。」

問到視后寶座是否跟胡定欣之爭？她説：「唔好咁講啦，每套劇都有精彩地方，每個演員都係攞出100分去做，你當係良性競爭，我都會支持定欣。」提到有網民重提她們當年的「批㬹」事件，她笑謂：「我哋喺郭晉安生日會見面，講返呢件事都覺得好搞笑，因為從來都冇發生，我同正欣都覺得好好笑。（現場攬攬當澄清？）我哋成日都見面都會攬攬。」她解釋當年只是聳聳肩，卻被網民放上網指批㬹，她即時傳短訊給定欣，大家都覺得不用澄清。她笑指聳肩是她平日會做的小動作，不用戒掉。另提到她自嘲師奶，她指朋友都稱她羅師奶，指已婚和有小朋友故不能否認：「我去買餸會戴帽戴口罩，大家睇唔清我個樣都叫我阿妹，咁我會買多啲。」

至於盛傳有身孕的黃翠如，以鬆身裙加平底鞋現身，被追問是否有好消息？她笑謂：「睇個天，有乜嘢都會同大家講。」提到她日前在社交網晒出老公蕭正楠半裸照，她説：「佢減得好辛苦，又唔同大家分享，其實佢係怕醜，所以我幫佢影幾張相留念，甫出嚟當係對佢鼓勵。（老公保持到腹肌？）得番丁屎咁多，哈哈！係期間限定。」提到她自巴黎奧運回港後一直瘦，她指身邊友人也這樣認為，問是否「笑肥胎不唔肥人？」她以笑帶過，問到兩位好姊妹陳自瑤和連詩雅可有向她八卦？她笑指陳自瑤很忙，也不知她身在何處工作，連詩雅亦忙湊女和工作，又表示見過對方B女，追問她是否喜歡小朋友？她再次避答。

《黑》劇早前已率先在其他平台播放，飾演奸角的林夏薇跟馬志威穫外界好評。馬志威表示若觀眾討厭他會更開心，問到跟兩大視后合作可有壓力？他大讚二人都是非常好的對手：「好信任我畀我亂搞，好多場口都有事前溝通好。」薇薇指首次演奸角很好玩，問到被勒頸戲是否辛苦？薇薇指反而演床戲會更難：「要顧靚唔靚、肢體動作同內心煎熬。」她笑指幸好有監製鍾澎佳親身跟馬志威即場示範，馬志威則表示男男對戲很尷尬。薇薇坦言今次角色沉重，因太投入試過拍完後出門便低頭大哭，獲茜堯抱抱安慰。馬志威也指她拍攝時很低氣壓，要不時把她拉回來。