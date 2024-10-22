MIRROR事故損失9,000萬　Stanley話追數問姜濤

人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）首次參與港台劇《獅子山下2024》，與談善言（阿談）飾演情侶，今日（22日）拍攝一場結局的鬧大交喊戲，眼淚令妝容又溶又花，需再補妝再會見傳媒。

雖然兩人之前曾合作，但扮演情侶還是首次，提到2人是同級不同班的中學同學，問Stanley可曾追求過阿談？他說：「佢咁靚，大把人追！」阿談則爆Stanley自認校草，而湯怡是她師姐，大讚對方是又靚又斯文的校花。

提及MIRROR前年7月在紅館舉行的演唱會，因發生墮屏而令舞蹈員阿Mo受重傷，演唱會亦即時致腰斬導致損失9,000萬，Stanley表示：「唔清楚數字，（公司可有叫你哋努力搵錢追數？）追我9,000萬？呢個數我幾努力都唔易達到，問錯人，唔係問我，應該問最勁嗰啲！（問邊個？姜濤？）係呀，問姜濤，拋個波畀佢先。」他直言得知數字後有被嚇親的感覺，但就笑說：「唔怪得知魯生（所屬公司高層魯庭暉）咁多白頭髮！」

另外，叱咤樂壇流行榜記招將於11月4日假昂坪舉行，但已有MIRROR Fans開始在現場用物件霸位，惹其他歌手Fans不滿，Stanley自言一直都呼籲學識尊重：「之前喺電台門口都有討論過，我覺得盡量都係尊重其他人，但有幾多人聽，我哋都控制唔到，咁我哋每個都會叫大家理性追星。」