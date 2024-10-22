葉童車婉婉做姊妹　譚耀文爆林家熙執二攤

藝人葉童和車婉婉主演的電影《淺淺歲月》，今晚（22日）舉行首映，葉童表示好耐沒有拍女人戲，笑言感到緊張，因為好耐冇戲上，也想知道觀眾反應，今次沒有華麗的裝扮，角色仔好女大個，演繹女人幾個階段，令她過足戲癮，對電影獲《第21屆香港亞洲電影節》選映感開心。戲中她與謝君豪演一對關係不佳的夫妻，以前合作做過做30多場話劇，時隔20年再合作，默契依然，大讚謝君豪好有料，一埋位就戲到，感覺好玩。

車婉鋺就演葉童的妹，2人之前未合作過，她說：「好欣賞佢，《等愛的女人》時就覺得佢超有型，所以導演搵我，我二話不說撲出去。」她笑言跟朋友稱呼葉童做「三嬸」，感覺特別親切，記得有一場戲，兩姊妹在大牌檔飲酒，之後葉童跌倒地上，雖然沒有大吵大鬧戲，但戲味濃郁，笑言想起已經雞皮豎起。今次電影是以全手機拍攝，同一時間有10幾部手機對着拍戲，感覺特別，大讚電影具創意。

另一部獲挑選放映的電影是由譚耀文（阿譚）和林家熙（Locker）主演的電影《拼命三郎》，戲中演父子，經常爆衝突，阿譚爆出Locker角色是執二攤：「之前個藝人有啲原因拍唔到，導演睇番Locker試戲嘅片，覺得佢表現好好，最啱呢個角色。」Locker不知道是執二攤，但表示大約3個星期前才收到通知，於是每日學泰拳健身夜晚就跑步，問練了幾多塊腹肌，他笑言數不到。

阿譚表示入行以來未試過如此主動，開工前主動約Locker飲茶希望更加熟落：「我同自己個仔最近都有啲距離，驚同佢仲大距離，第一次咁主動約佢出來High Tea。」阿譚大讚他聽話，指他最近簽了古天樂一定掂。Locker與前輩傾談舊事及男人經，沒有被阿譚的氣場嚇怕。阿譚就讚他含蓄，內心戲演繹不錯。戲中最難忘是有日拍完通宵戲，早上還要拍一場浸浴戲，Locker表示在熱水浸到見暈，差點忘記對白，一停機立即浸凍水降溫。