【是日通勝】

農曆九月廿一

甲辰年 甲戌月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：動土、置業、安葬

忌：安床、塞穴、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

金牛座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

雙子座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

處女座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

人馬座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

山羊座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）虎 多煩惱

鼠：運勢不穩，謀事加把勁，不能怕辛苦。

牛：懂精打細算，不會有入不敷支的情況。

虎：是日沖煞，運勢急降，很多事要操心。

兔：說話要有分寸，誇張失實易惹上麻煩。

龍：工作運稍遜，易被外界的事物所干擾。

蛇：踏實工作冇蝕底，獲佳績是遲早的事。

馬：避免跟同事起衝突，退一步海闊天空。

羊：今天宜跟意中人表白，成功機會不低。

猴：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

雞：工作運一般，是時候認清自身的不足。

狗：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

豬：事業發展穩步向前，繼續努力勿自滿。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

額運

著名作家張愛玲曾言「出名要趁早」，而在相學來說，原來要「少年成名」必看額運之好壞。

額高：聰明，分析力強，頭腦靈活，學業運佳。但要配合面形，身材瘦小者，額一般較高；身材肥大者，額一般較低。但也不宜後傾或向前突出，前者表示缺少年運，後者多空想，不切實際。

額低：與額高相反，分析力低，學業運差，父母運也不佳，多數較早踏入社會工作。

額闊：有長輩扶助，家境中上，少年運佳，多機會外遊及升學，甚至移民。

額窄：少年運一般，若額也低，少年運較差。

額滿：飽滿的額能廣納額高與額闊的優點，相反少年運未必佳。

額潔：無痣無缺陷者為佳，若某部位有痣或缺陷，該年的運程定會受影響。

額潤：氣色清朗明潤者為佳，否則少年運較差。