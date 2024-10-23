娛圈單打︱若要拉壯丁生仔　新疆排到天腳底

喂喂喂，呢幾日娛樂圈忽然熱鬧，圍繞女星生仔的消息層出不窮。好似吳謹言挺着巨肚拍戲，至今唔承認奉子成婚，當人傻嘅；又如星女郎張雨綺，遭前夫的前度踢爆搵人代孕，至今粒聲唔出，似乎身有屎。不過本欄最關心嘅係，曾被選為全球最美女星的迪麗熱巴，竟然傳出未婚生仔嘅消息！

嗱，網紅郭美美爆料，聲稱兩位一線演員「還沒領證但已經有小孩了」，直指主角係新疆女星及東北男星。由於熱巴去年曾傳出同內地男星黃景瑜撻着，而且曾暫停拍戲半年有多，而黃景瑜咁啱又係東北遼寧人，於是爆料一出，網民紛紛對號入座，話題隨即衝上熱搜！

之不過，在人人一部手機、隨時隨地上網的年代，當紅女明星若然大肚，即使匿埋喺天腳底，肯定一樣會被人影到。熱巴雖然曾暫停拍劇，但依然穿梭於各大小場合，根本冇停過，要無聲無息地生仔，有難度喎。

再講，呢位網紅郭美美並非別人，佢多年前以中國紅十字會總經理身份行走江湖，仲喺網上不斷炫富，中國紅十字會由是捲入假慈善、真斂財爭議，搞到要被整頓。咁仲唔止，郭美美其後兩度涉及非法賭博、非法開設賭場指控而鋃鐺入獄。踎咗幾年放番出嚟，又搖身變成網紅招搖過市，令人不得不寫個服字。

既然咁多前科，郭美美嘅爆料有冇可信性，諗都諗得到。熱巴的工作室趕緊發聲明否認，仲話要對造謠者提告，搞到郭美美即刻話唔係影射熱巴。講真，熱巴若然要結婚生仔，等着雀屏中選的男人，肯定由新疆排到去廣州，使乜咁鬼祟吖。