跳出舒適圈　宋芸樺赴美進修賀32歲生日

台灣女星宋芸樺憑電影《我的少女時代》而冒起，本月21日生日的她最近毅然赴美國洛杉磯進修，當作是送給自己32歲的生日禮物，日前她在社交網分享在美國生活的點滴，她稱早在十年前，已經想去美國進修或生活看看，她初時只為跳出舒適圈、挖掘更多的可能性，但沒想到原來現實跟想像相差很大：「來到LA剛好一周，心裏幻想着像電影裏那樣，漫步在街上就會遇見我老公Ryan Gosling、享受着豪華早午餐、參加像《馬男波傑克》那樣的瘋狂派對。然而現實卻是，我花了整整4天才打理完新家、煮飯修水管、辦手機門號、上了兩堂超貴的駕駛課、逛超市家具店材料店、還得不停用ChatGPT翻譯當地的口語英文…等等生活瑣碎的片刻，彷彿瞬間回到了學生時期。」

而對她來說最難的是開車，因為在當地沒有車就等同失去雙腳，駕駛技術水皮的她決心重新學習開車：「我的教練是一位65歲、擁有四個孫子的爺爺，我跟他坦誠對開車的恐懼，沒想到教練卻笑言：『放輕鬆～我順便當導遊帶你逛逛！』」宋芸樺從中得到啟發，明白人生的有限性，每一個選擇都意味着放棄無數可能，但正因如此，才能細細品味當下的美好，成就現在或未來的自己。講到生日，她笑言由於時差，所以過了人生最長的生日，收到無數的祝福，不過沒有家人的擁抱令她有點不習慣，甚至有點想家。網民紛紛祝賀她生日快樂，又讚她勇敢，敢於突破舒適圈。