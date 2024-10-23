蟲草Cs-4加姬松茸　換季提升免疫力

【特約報道】今天是廿四節氣中的「霜降」，亦即是秋天最後一個節氣，意指天氣逐漸變冷。隨着冬季臨近，呼吸道、鼻敏和流行病等也變得活躍起來，想增強自己及家人的免疫力，蟲草Cs-4適合一家大小服用。

野生冬蟲夏草是一種珍貴的中藥材，主要生長在中國的高海拔地區，如青藏高原。中醫典籍《本草從新》記載冬蟲夏草具有補肺，養腎的功效。有助調理臟腑經絡，進而改善整體身體不適的情況，提升免疫力，提高身體抵抗疾病的能力。雖然野生冬蟲夏草功效顯著，由於野生冬蟲夏草產量不多，而且價格昂貴，一般人難以長期購買和服用。

有學者研究發現培植蟲草菌絲體Cs-4是合適的野生冬蟲夏草代替品之一；而且經過多年研究及臨床證實Cs-4的效用，很接近野生冬蟲夏草，兩者的成分亦差不多，部分有效成分甚至Cs-4比冬蟲夏草更多。由於培植蟲草菌絲體Cs-4價格較大眾化，但卻有接近野生冬蟲夏草的補身效果，因此坊間出現了大量蟲草產品。

培植蟲草Cs-4 自然界的寶藏

蟲草（Cordyceps）是一種真菌，常被用作中藥材，特別是在中國和其他亞洲國家。它通常生長在昆蟲的身體內，最常見的是蟲草菌（Cordyceps sinensis），這種菌類被認為具有多種健康益處，包括增強免疫力、提升體力和耐力等。

培植蟲草菌絲體Cs-4是在實驗室中培植，它是利用先進生物科技，以頂級冬蟲夏草中分離所得的蝙蝠蛾擬青黴培植而成。由於不是依賴於自然界的昆蟲宿主，這使得其生產過程更可控。其營養成分可說是高濃度、高穩定性，功效比其他培植蟲草更優勝、更顯著。培植蟲草菌絲體Cs-4，味甘性平，補而不燥，有補肺強身之效，一家大小都適合服用。

從中醫角度來看，蟲草被視為一種名貴的補品，對於強化身體健康和減低呼吸道不適有多方面的功效。

1. 增強免疫力：蟲草含有多種生物活性成分，可以平衡免疫力，增強人體抵抗力，幫助預防秋冬季節常見的呼吸道不適。

2. 潤肺止咳：蟲草具有潤肺的作用，有助於緩解咳嗽和呼吸道不適，特別是在乾燥的秋季，能有效減少呼吸道的刺激。

3. 補腎益精：中醫認為腎與肺有密切的關係，蟲草可以滋補腎臟，進而強化肺部功能，促進整體的身體健康。

4. 抗疲勞：蟲草被認為有助於提高體力，減少疲勞感，秋冬季節容易感到乏力，蟲草的補充能幫助維持身體活力。

加入姬松茸 功效再提升

坊間蟲草保健品眾多，每一款都會說自己的功效最好，不過蟲草大王經過多年的經驗，由研發、培植、採集、加工等工作，在基礎的蟲草CS-4之中，特別加入最強保健食用菌 - 姬松茸，研發出「元祖蟲草Cs-4」。中醫學認為姬松茸性平味甘，有健腦益腎、扶正補虛之效，是體弱多病者的補身佳品。現代研究證實，姬松茸或有助穩定三高，改善肝功能，抗過敏反應，提高消化和免疫力，及抑制異細胞生長等多種功效。

*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

由專業肯定專業 - 蟲草大王榮獲醫護人員唯一至愛保健品大獎

蟲草大王推出的優質產品，不單止深受顧客愛戴，還得到醫護界別的認可。蟲草大王通過香港醫護學會嚴謹評審程序後，獲頒發「2023香港醫護學會認可產品」。蟲草大王更連續兩年獲得《醫護人員至愛健康品牌大獎》。

「元祖蟲草Cs-4」用家試食調查報告^

90%-95%的試食者服食「元祖蟲草Cs4」 四星期後感覺到鼻敏感症狀、氣管敏感症狀減輕，呼吸急促及氣喘的情況也明顯減少; 失眠，疲勞和倦怠感覺也得到改善，從而重拾活力。其中以減輕氣管敏感症狀的效果最為顯著。93%的試食者服用「元祖蟲草Cs-4」 4星期後感覺有效改善夜頻情況。

^根據RK LAB 2022 及 2023年度產品試食調查食調查報告。

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