霜降：秋冬交替之際　做好三防

今日是霜降，也是秋天的最後一個節氣，預示著冬天的腳步離我們愈來愈近。一方面秋燥明顯，燥易傷津；另一方面，霜降15天後即是立冬，陽氣開始由收到藏。民間有一句諺語「一年補透透，不如補霜降」，認為「補秋」比「補冬」更緊要。而在秋冬交替之際，應要做好以下幾點。

防秋燥

深秋時節，秋風陣陣，毫不留情地帶走人們身上的水分，使鼻乾、口乾、喉嚨乾、皮膚乾裂等情況顯著增多，中醫稱之為「秋燥」。一方面，要多喝溫水、淡茶、豆漿、牛奶等飲料，並多吃些蘿蔔、番茄、雪梨、柿子、百合、銀耳等潤肺生津養陰清燥的食物。另一方面，家中也可養花草並灑點水，來調節空氣的濕度。

防寒氣

霜降雖然未入冬，但早晚溫差大，需做好保暖，防止寒氣入體，以免受涼。所謂「百病從寒起，寒從腳下生」，腳部的保暖尤其重要，建議可以加強膝蓋以下的保暖，多穿長褲及襪子，腳部溫暖後，身體也會跟着暖起來。入睡時，也要蓋好被子，避免腹部着涼。

防秋鬱

中醫認為，秋季對應七情之悲憂，加上此時天氣漸冷，陽光減少，而花木凋零，草枯葉落，容易讓人產生憂鬱、悲愁的情緒，不利於身心健康。因此，日常生活中要調養情志，可以外出秋遊、登高賞景，令人心曠神怡，或靜練氣功、收斂心神，保持內心寧靜。

【蓮藕芋頭排骨湯】

食材：豬排骨350g、蓮藕半根、芋頭3個、鹽、薑、白胡椒粉、枸杞子各適量。

做法：首先，蓮藕洗淨去皮切片，芋頭洗淨去皮切粒。然後，豬排骨洗淨，冷水浸泡出血水，再冷水入鍋後焯水。取沙鍋，加入豬排骨、薑片、適量的水，大火燒開，炆火煲20分鐘左右加入芋頭粒，再炆火煲1小時左右後加入蓮藕片炆火煲1小時左右。熄火，加一點鹽、白胡椒粉調味即成。