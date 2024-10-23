許冠文出山再拍喜劇　衛詩雅爆未婚夫戲屎冇潛質

由許冠文、衛詩雅、周家怡及鍾雪瑩等演出的英皇電影《破 • 地獄》昨晚（22日）舉行慈善首映，老闆英皇集團主席楊受成與太太陸小曼，以及旗下一眾藝人包括陳家樂、陳國邦和新人海兒等亦齊齊出席，陣容鼎盛。

許冠文形容《破·地獄》是一部沒有笑話的喜劇：「觀眾睇完會喊，但當你離開戲院會好開心，個世界係靚咗、人生係更美麗、明天更漂亮，我相信未來嘅喜劇應該走呢條路線。」他解釋自己多年沒有作品推出，是因為在尋求新的喜劇形式，指《破》片是很接近：「以前啲依牙鬆弶誇張搞笑已經過咗氣，依家觀眾需要睇好似《破 • 地獄》咁，有新嘅意思，喊完都覺得人生值得活落去，呢個先勁，先係喜劇角度。」他指若自己將來再有機會推出喜劇，也會依這個方向去行。

他表示看劇本時也忍不住想哭，有釋懷的感覺，他笑謂：「依家唔淨止香港人要破地獄，香港本身都需要破地獄，意思係將以前一切放低，以前嘅驕傲、仇恨放低，好似個道士咁重新上路，呢個儀式就叫破地獄，香港需要尋求新突破轉型，所以香港七百萬人都唔應該害怕，只要放低以前嘅漏洞，重新上路就得，一定有一條路，因為香港人好勁架！」

衛詩雅稱已看過《破》差不多30次，但今次是首次公映，加上爸媽和未婚夫也有前來觀看，故有點緊張，笑言其實每次謝票都會緊張得胃痛，又表示之前為《破》跟觀眾分享後感覺深刻，有救贖別人般的使命感。她自爆未婚夫並非首次看她的首映場，但卻是首次「坐正」在她身旁：「老闆話原本無位，知道周醫生嚟就讓個位。（睇完會問意見？）我會問，但未必聽囉，哈哈！」她又爆未婚夫在家會主動要求跟她對戲，但笑稱對完反而更差：「啱啱拍拖嗰陣又唔好意思打擊佢，但依家我就唔會理佢。（佢想做演員？）佢冇潛質呀，哈哈！」她透露對方開始嘗試玩社交平台，令大家距離拉近不少，不過笑言已警告對方甫相要小心，最好先給她過目：「我哋去教堂預演婚禮，佢甫咗張相上網，隔兩日就曝光咗，但張相影嘅角度、各方面都唔得，我話你甫唔緊要，畀我審視吓先。」

至於鍾雪瑩就高興表示首日開工便見識到大前輩許冠文的精湛演技，她笑謂：「畀錢都撲唔到呢個飛，即刻覺得入呢個劇組抵晒！」她指雖然該片於長生店內拍攝，但自己並不害怕，反而能藉此見識殯儀業的生態。另談到她憑電影《看我今天怎麼說》再次角逐金馬獎「最佳女主角」，她笑言仍未準備好戰衣，對獎項以平常心，反而是想趁機到當地欣賞其他電影：「我都係想睇戲多啲。（唔攞獎攞經驗先？）攞多啲金馬嘅禮品先，哈哈！準備咗23Kg行李攞記念品返嚟。」