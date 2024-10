法國著名導演男星尼可拉斯貝多(Nicolas Bedos)因性侵3名女子而罪成,昨日於巴黎一法院被判入獄1年緩刑6個月。

尼可拉斯並沒有出庭聽裁決,他的律師事後表示會就判刑而上訴。一名女子於今年6月報警指控去年在巴黎一夜店被尼可拉斯性侵,事發時他伸手觸摸她的下體。之後再有兩名女子亦指控被他性侵。其中一名是女侍應,她指去年被喝醉後的他攬腰吻頸。尼古拉斯曾對指控作否認,表示自己因當時太醉而記不起事件,自己並沒有任何犯罪意圖,堅稱自己不是「侵略者」,並稱自己的行為只是粗魯或輕浮。而原告律師在判刑後表示對判決表示滿意,並強調打擊性暴力方面的重要性。

現年45歲的尼可拉斯是演而優則導,曾主演2013年的愛情喜劇《對不起飛錯你》(Love is in the Air),演而優則導的他於2019年自編自導電影《擁抱美好時光》(La Belle Epoque)並獲影評人一致讚好,於2020年舉行的《凱撒獎》勇奪3獎,其中包括他的最佳原著劇本獎。