「十優港姐」麥明詩下嫁型男機師盛勁為時曾揚言要努力造人,而早前她肚凸凸出席好友的婚禮,加上缺席慈善晚宴,令網民揣測她珠胎暗結,將宣布有喜。事隔不足一個月,麥明詩終於「見肚」,在社交網上載跟同是「人生勝利組」的醫生哥哥麥明山合照,相中穿上貼身背心襯花長裙的她,手腳纖瘦,且肚皮「冇咁凸」,她留言:「Birthday lunch with this one @dr.vincentmak」,餅印般的笑容和哥哥似足龍鳳胎。

不少網民羡慕兄妹同樣同心,大呼「好幸福」,不過亦不少網民關心她的肚皮:「點解還未生BB呢?」及「咁好身材,唔似有咗?」到底麥明詩是否將做媽媽,真係要等佢開金口交代了。