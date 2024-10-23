陳雅倫稱遭已逝男藝人纏繞　梁思浩同森美冇誤會

性感女神陳雅倫（Ellen）應梁思浩邀請擔任《直播靈接觸》第二季首集嘉賓。思浩表示第一部處境劇《城市故事》就同Ellen合作，是4位從細交情的朋友的其中一位，獲一口答應邀請。「佢好耐無見香港觀眾，上節目唯一條件係要拍得佢靚啲，上次葉子楣都係一定要靚，唔想令觀眾失望。」思浩表示Ellen會在節目中講親身經歷，多年來被一位已逝世的男藝人纏着，擔心真桃花受影響，故節目中會助她「斬桃花」，令逝者不再纏繞。

另外提到日前他在節目中質疑森美抄作日本酒店事件，惹來網民議論紛紛。思浩表示：「行內有個規矩，11月所有電台都會做聽眾調查，有句說話『食君之祿，擔君之憂』，受得電台錢就要做番啲嘢，覺得佢好敬業，做啲noise出嚟，佢係一個好員工，抵請。」好比電視台頒獎禮，藝人拉票一樣，他笑指森美人工高，應該要做嘢。思浩表示如果有聽晒他的節目，就知道自己是讚賞森美，並無針對成分。他指新聞是真的，可能是「煲大少少」。對有網民為森美抱不平，思浩無因此事不開心，日後會繼續評論，直話直說。以前經常在電台餐廳遇到森美，讚森美好勤力，下午4時開咪，早上9點已開始做定功課作準備，不擔心森美會因此誤會自己。認為現在時代改變，以Hashtag行先，另又提到古天樂「送象還神」，指行內好多人都會求神拜神，純粹是一個宗教儀式。

甚少在港露面的陳雅倫，保養得宜，狀態甚佳，受訪時表示，她從不上靈異節目講自己經歷，因為當時年紀小，現在年紀大些，覺得與靈體可以和平共處，才決定分享，相信平生不作虧心事，半夜敲門也不驚。她公開表示一直以來受到靈體纏擾，對方是一名已故男藝人鍾先生，Ellen為尊重對方沒有開名，稱對方曾主持勁歌金曲節目：「我啱啱出道時拍咗張學友嘅《Amour》歌曲MV，而佢介紹首歌時係用我拍MV來介紹，從朋友口中知道佢好鍾意我，但其實我同佢係互不相識。」男藝人是1989年離逝，有師傅告知她，原來靈體一直跟着她，有年在澳門燒街衣，燒衣紙的婆婆突然跟她說：「我識你，我姓鍾。」又試過在北京住服務式住宅，半夜聽到一把好聽的男人聲說：「Ellen，我好掛住你。」後來回想應該都是「鍾生」所為。Ellen自小能感應到靈體，試過最誇張一次在中山的酒店，半夜被鬼壓，翌日兩手臂瘀黑一大遍。有師傅直言跟着她的靈體不止一個。不過Ellen講笑擔心講太多會嚇親追求者，無人敢追她。