【簡潔生活學】一塵不染是「你」想還是「理」想

你喜歡打掃嗎？相信大部分人會想一想，然後答：「我喜歡乾淨但不喜歡打掃。」原因？「放工/放學後都已經很累，放假就當然係休息或者去玩啦！」

絕對明白現代人生活繁忙，「家務」最好有人代勞，但有這種想法，很多時因為從少都有父母長輩，甚至工人姐姐處理，所以沒有打掃習慣。如果從小已經將打掃培養成好像刷牙、洗澡的習慣，其實又不會那麼艱難。

另外，做家務時若方法或者選用工具不對，花時間之餘又累又無效果，慢慢就會感到很厭倦。長此下去，更想逃避或拖延，最終留待「過年」才去大掃除了。

其實，只要規劃好，打掃不會令人討厭，反而令自己更有成功感，也更喜歡打掃後的家居，帶來正面影響。只要定下每日、每星期、每月的規劃，例如：每日只吸塵一次、每兩日洗一次衫，每星期拖一次地，根據生活習慣及時間空檔去安排，完成後心裏會感到滿足，漸漸便不會怕做家務了。

但有一點很重要，就是切勿追求完美！

定期打掃的原意，是保持環境清潔、健康衞生為目標，也減輕一次過全屋清潔帶來的壓力，但很多時，進行清潔整理時，很容易出現「好像不夠乾淨，……好像又變骯髒了……」 ，於是不停重複抹呀抺，完成時間拖長了，最終花雙倍力令自己變得極為疲累。

所以，每次完成一個「任務」就拍一拍手，同自己說一聲：好！完成！之後換下一個「任務」，當所有任務完成後，就同自己說聲： 做得好！結束！

若想再減低打掃頻率，平日最好養成一些「整理小習慣」，例如：在飯桌上或附近放上紙巾盒或抹布，很順手就可以清理乾淨。又或在洗手間放上消毒濕紙巾，有需要就抹一抹，只要是「順手都做到」就不會造成壓力，到定期打掃時，就不需要花太多時間，心理上更輕鬆，完成後更多時間去煲劇、打機或跟家人朋友聚會了！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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