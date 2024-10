澳洲流行樂壇女神Kylie Minogue早前宣布下年2月中展開全球巡迴演唱會《Tension Tour》,首輪將會在澳洲墨爾本、悉尼和布里斯班等地舉行。而昨日Kylie亦宣布下年3月將在亞洲開騷。

Kylie演唱會亞洲站將會於3月10日在泰國曼谷展開,之後就會在日本東京、台灣高雄與菲律賓曼尼拉舉行,暫時未見香港站。Kylie於80年代在澳洲拍劇而成名,其後加入樂壇後迅即走紅成為年輕人偶像。2000年代Kylie憑《Can't Get You Out of My Head》紅遍國際,奠定她舞曲女王地位。