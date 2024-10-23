黃劍文處男個唱爆喊感激周慧敏　騷麒麟臂打側手翻勁High

《中年好聲音2》歌手黃劍文（Kimman）昨晚（22號）假麥花臣舉行首個個人演唱會，以白馬王子Look現身為個唱揭開序幕。連唱兩首歌後，他表示想聽觀眾的尖叫聲，又指揀選唱《新不了情》，是因過世的媽媽喜歡該齣電影，記得兒時常跟媽咪到廟街聽粵曲及睇表演，但自己未想過竟能在街上唱Busking，而騷上大部分是他參加比賽時唱過的翻唱歌，至於《眼淚》這首歌是他婆婆離世曾唱過，所以今晚要用心去唱。

現場不少觀眾大叫他除衫，他笑言不止會除衫還會表演換衫，除去外套只剩下露出麒麟臂的白背心，他說用了3周時間操肌，而他第一位表演嘉賓正是他曾傳緋聞的《中二生》參賽者林思彤（前名林若盈）合唱《煞科》及《愛你》，第二位嘉賓是曾合演音樂劇的葉巧琳，她在台上獨唱《浸浴》。

譚輝智成為第三位嘉賓，兩人合唱《記憶棉》，現場亦有不少輝智歌迷舉牌大叫，Kimman表示：「啲人知道有輝智做嘉賓，就以為會唱《真情流露》，又幫我哋改組合名叫《KFC》同《輝黃》。」譚輝智則說：「收到你電話叫我做演唱會嘉賓，我梗係話好啦，收完線我立即尖叫，因為我會嚟睇，估唔到仲有得唱埋，我一直都好欣賞你，你把聲好感動。」隨即除去Kimman的外套再摸他手臂，還說稍後會繼續摸請他做嘉賓的歌手，Kimman指他將擔任李麗霞演唱會嘉賓，譚輝智問可有興趣一齊摸？Kimman即時拒絕：「我唔做呢啲嘢。」之後教會的好友輪流上台合唱。

騷上他特別鳴謝周慧敏（Vivian），感激她鼓勵他入行做歌手及寫歌，之後再請她作曲令《尋找消失的過去》面世，他激動哽咽：「人生中家人好重要，喺我好唔開心、受咗委屈，喺音樂路遇上挫敗，佢好似家人咁畀我好多鼓勵，教我唱歌，由細到大，呢個係我好重要家人，多謝你嚟見證我嘅演唱會，周慧敏。」穿上黑裙的Vivian以壓軸嘉賓現身，她邊行邊說：「唔好搞喊我，細佬，你喊咗？唔緊要，眼淚係好美麗，釋放自己。」兩人合唱《知己》，Vivian又謂覺得現場觀眾如家人一樣來支持他，而自己就似家庭中的大姐姐：「所以我一定要嚟撐你，上頭（上帝）畀Order我哋要彼此相愛，我哋互相策鞭，我相信你喺音樂路上會繼續發光發亮。」個唱最後環節是Kimman和舞蹈員勁歌熱舞，他還表演打側手翻，令全場喝采，近尾聲時和全場影大合照及落台跟粉絲握手，唱最後一首歌時，自爆曾被人嘲是奀星，但他不介意反覺得：「奀星都好呀，都有閃過，所以唔好放棄夢想。」還以邊喊邊唱《凡星》為個唱作結。

Kimman騷後受訪時，明言只舉行一場騷不夠喉，希望明年可以舉行Part 2，更預告屆時會騷腹肌：「畀時間自己練吓，依家定個目標先，希望何生（唱片公司高層何麗全）會安排再玩多次，因為一場好快過。」又再次多謝Vivian任嘉賓，感激她在其人生最低潮時的陪伴及扶他一把，還給予表演機會，帶他上紅館，到外地及內地巡唱吸取經驗，問是否平時都以姊弟相稱？他說：「係呀，綵排時我已感動到喊，平時我唔敢咁叫人，但佢叫我細佬，我梗係應啦。」