環球運動狂熱　大擦主題美饌

NBA新球季首場比賽將於香港時間10月23日上演，加上全球多項運動聯賽也進行得如火如荼，運動迷看得不亦樂乎！想在看比賽以外Keep住那團運動魂？不妨到訪世界各地的運動主題餐廳，邊用餐邊跟其他同好打牙骹，以美食炒熱氣氛！

台灣：場館概念 自助取酒

Sports Nation運動主題餐廳位於台灣大巨蛋的遠東Garden City「潮美食公園Gourmet Park」內，今年6月才正式開幕，佔地約7,200平方呎，耗資約千二萬港元打造。全店以體育館為設計概念，大門是通關閘門，座椅及梳化分別採用棒球及賽車造型，服務人員身穿棒球制服，並設有8.3米寬環狀屏幕，實時播放各類型運動賽事。半包廂式卡座設計如更衣室，連一般座位區、立飲區等共提供232個座位，想享受私隱則可預訂私人包廂，足夠容納25人，並配備大電視及KTV設備，讓運動迷一同盡興。

此處另一亮點是設有全台第一座「電子酒精交易所」，這個環狀裝置不但提供20款酒精與非酒精飲品，當中12款由頂尖調酒師特別調校，而且酒價更會如股票交易般隨成交量起伏，顧客可以從屏幕知道報價，自由嘗試或配搭不同酒款，為飲酒增添趣味！食物偏向美式且分量十足，超澎湃老海港海鮮拼盤特選波士頓龍蝦、松葉蟹腿與透抽，拌以香辣美式肯瓊醬汁，是鮮辣脆甜多層次的堆疊。炭烤松阪雞選用稀少珍饈雞松阪部位，重複塗上啤酒濃縮後的醬汁，最後烤出鮮香且鮮彈有勁的雞肉，實屬超讚酒餚之一！

加拿大：籃兒必到 冠軍主廚

作為NBA球迷，全球唯一一間NBA為主題的餐廳NBA Courtside Restaurant絕對值得朝聖。這間餐廳於去年3月在多倫多開業，佔地10,000平方呎，設有室內和室外用餐區，足可同時容納450人。店內各處都有大量與籃球有關的布置和裝飾，例如「The Beginning」區域融合了磚牆、混凝土及籃球框，藉此還原街頭籃球場。「The Court」是配備了9台高清電視，時刻直播賽事的核心區域。必到的還有「The League」及「Champion」兩個套房，前者放滿NBA紀念品、稀有球衣波鞋及自1946年以來多場比賽的精彩片段；後者裝潢靈感來自Larry O'Brien冠軍獎盃，設有豪華天鵝絨座椅、黃銅餐桌裝飾及定製藝術品，絕對叫球迷眼界大開！

有好的環境，當然少不了美食。這裏部分菜式由飲食真人秀《Top Chef Canada》及《Chopped Canada》冠軍Erica Karbelnik主理，菜單更別具心裁地以籃球術語來命名，例如前菜叫「Warm-up」；小食叫「Courtside」；甜品叫「Post Game」等。招牌小食香脆雞翼外皮炸得酥脆、多汁嫩滑，並提供燒烤、魔鬼辣椒、宮保蜂蜜大蒜等多個醬汁，叫人食指大動！主菜推介紅燒牛小排，伴以蒜泥、薯仔和蜂蜜烤胡蘿蔔，肉質綿密，每一口都勁有嚼勁！此外，還有多款漢堡及薄餅供選擇，必試布魯克林漢堡，漢堡肉為手打製作，肉汁完美鎖住，食時小心爆汁！

美國：賽車主題 鮮味無窮

F1 Arcade成立於英國，本月於美國華盛頓開設新分店，也是繼波士頓後美國第二間官方Formula 1社交娛樂場所。佔地17,300平方呎，屬全球最大分店，耗資數百萬英鎊建造，店內天花板吊燈和牆上霓虹燈均受F1賽道啟發，並設有多部電視播放賽車比賽。店內擁有83個F1模擬器，完美還原格蘭披治大賽車真實賽道，讓賽車迷能夠像舒麥加、咸美頓等賽車手般親臨其境，享受賽車的樂趣。食客還可以創建駕駛員檔案，通過遊戲賺取代幣，用以在店內用餐及購買限量版產品。此店另包含一個41呎的大型酒吧和一個可容納130人私人包廂，足以舉辦各類型派對。

除了有得玩，這裏的菜式選擇也十分豐富，提供不同的美食供應。主廚Stephen Bukoff曾任酒店行政總廚，不少菜式從他意大利祖母取得靈感。最出名是雙層海鮮塔，提供半磅美國龍蝦、3隻大蝦、半打環球生蠔及黃鰭吞拿魚，沾上他他醬、雞尾酒醬及蒜蓉蛋黃醬，鮮味無窮！油封班尼迪蛋以鴨腿肉搭配柔嫩水波蛋，開啟地中海風格的早晨儀式感！烤肉塔可餅則以墨西哥薄餅Tortilla包覆牛肉、辣椒醬、高麗菜與泡菜，餅皮香脆伴隨鮮香微辣，別具風味。主打甜品是法芙娜朱古力馬卡龍，曲奇外殼內注入香濃的黑朱古力醬及紅色樹莓，帶來微苦、香甜到清爽三重口感。