曾比特見馬來西亞粉絲　自爆最大死穴髮型唔掂得

歌手曾比特（Mike）除了唱功了得，其標誌性的爆炸頭同樣令人印象深刻。Mike早前到馬來西亞出席活動時，表示一直也有跟公司反映很想拍電影，尤其試過客串電影《臨時劫案》後更加心癢癢，又表示甚麼角色都可以試，但希望不要動他的爆炸頭，若演古裝要剃頭的話會很心痛，笑言若找他演古裝，希望能給他演一個番邦角色，坦言畢竟留長頭髮這麼久，要剃頭很心痛，指自己最大的讓步是剪短，但仍要保留爆炸形狀。他指曾有歌迷建議他剃光頭，後來以AI去模擬光頭形象，結果發現很不行，笑指自己還是適合奇奇怪怪的髮型。

首次到馬來西亞的他，除了出席活動，亦順道取景拍攝新歌《養分》MV，及舉行粉絲見面會，跟歌迷近距離互動，又即場學了馬來西亞人的說話方式，以一句「Aku cinta padamu」（我愛你）冧爆當地歌迷，亦表示很期待品嘗當地美食，如椰漿飯、肉骨茶和炒粿條等，指希望有機會於當地舉行演唱會。

他之後接受當地傳媒訪問時，被問到跟拍拖8年的女友Cecillia何時拉埋天窗見？他表示與女友早有共識，現時先為事業衝刺，暫未有結婚的計劃，又指現階段感情排第二，與女友各自努力為自己的事業打拚。