Stanley瞓覺都冇時間　直言冇睇陳曉華郭柏妍劇集

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）與Stanley（邱士縉）、前港姐陳曉華（Hera）、郭柏妍（Rosita）及藝人陳詩欣、蔡嘉欣到又一城出席護膚品活動。

Stanley與Jeremy現身吸引不少粉絲到商場應援，正拍攝團綜的他們指節目中大家有不少烹飪下廚的機會，兩人皆認為廚藝最了得是AK，其次是Ian，講到姜濤的廚藝Stanley笑言保持水準，沒有進步，也沒有退步。Jeremy也笑指姜濤廚藝能保持「初心」，保持水準已經很好，因為大家平日也因工作，少有機會下廚。

Stanley最近正為港台劇集拍攝忙過不停，每日只睡數小時，但女友李炘頤(Alina)卻撇甩他周遊列國，早前到法國旅行，最近再到上海，他說：「咁都好嘅，唔係我陪唔到佢，佢又詐型。（請女朋友去旅行？）唔係，佢自己畀嘅，我哋都係財政獨立。」

Jeremy則透露最近正為到日本演出準備，因到時要唱日本歌，現在努力背日文，問到他日文叻嗎？他笑說：「唔叻，韓文可能會好少少。

講到同場的無綫藝人陳曉華與郭柏妍皆指有欣賞他們的歌曲和作品，問到可有看她們的劇？Stanley則說：「真係咩劇都冇睇，因為連瞓覺都冇時間，有機會都會睇吓唔同平台嘅節目。」