羅天宇操Fit拍動作戲圓夢　翻觔斗跪地跣住掹雙槍型到爆

藝人羅天宇於現時播映中的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》有突破性演出，劇中首次以酷爆造型示人的他，飾演一名殺手，昨晚一集中，他更施展渾身解數，動作連場除了一連串的打滾動作兼不斷翻觔斗外，一招跪地跣住2、3米再掹雙槍、然後轉身開槍的甫士相當煞食；這場長達3分鐘的槍戰打鬥戲，前後足足拍了兩天，製作認真，而天宇的演出亦令人另眼相看。

羅天宇今日接受東網訪問時，坦言今次能跟黎耀祥合作亦是一種榮幸，他謂：「我記得同祥哥拍完第一場戲，我走過去同佢握手，我同佢講能夠同佢合作好感動，當時真係眼濕濕想喊，平時我唔係好夠膽望佢對眼，唔知點解對住佢硬係有種特別感覺，所以好感恩有呢個機會。」提到這幾年他的角色甚有變化，能夠給觀眾看到他不同的一面，如之前角色較貼地的《婚後事》、《再見‧枕邊人》的爛撻撻角色，再到現時《巾幗》嘅好打得殺手角色。」

天宇入行16年終圓夢拍攝動作戲，當然不敢怠慢，事前積極跑步、踩單車練氣，不過由於初頭未能掌握打鬥戲技巧，故曾試過一場戲NG 30次：「有啲Take可能拍咗20、30次都未必做到個感覺，感恩今次學到好多嘢。」他又謂每次完成動作場口都很有成功感，並感激前輩對手黎耀祥及蕭正楠的正面鼓勵：「有時就算個Take OK咗，我哋會話做多個更加好嘅，希望帶到刺激感畀觀眾。」他更笑言昨晚的「跪地甫」，全靠導演以「劉穎鏇激將法」令他苦練成功：「跣腳嗰下好搞笑，導演講咗句：『劉穎鏇之前都跣到，你唔係唔得呀？』跟住我就因為呢句說話激發咗小宇宙係咁練，覺得一定要做好呢個動作，冇理由輸畀劉穎鏇㗎嘛，好彩出嚟效果大家話幾好，拍咗幾Take就可以，自己滿足感好大。」

天宇在劇中與陳曉華飾演分隔異地後再度重逢的青梅竹馬戀人，故在劇中有不少深情對望、但又千言萬語的場口。雖然二人在鏡頭前濃情蜜意，但其實私下二人相處猶如歡喜冤家，他更是曉華明目張膽的欺負對象，曉華笑言：「我萌生咗好想欺負佢嘅念頭，成日都想玩吓佢咁，因為佢好搞笑。之前佢買咗件外套係啡色嘅，我成日笑佢着呢件衫好大個，咁佢每次都會跑走，我就一路追住佢嚟笑，到依家都未摵甩呢個習慣。」