被梁思浩質疑日本炒作博加人工　森美高EQ還擊...

藝人森美、李亞男和ANSONBEAN今日（23日）到中環出席活動。活動上，放出今年ANSONBEAN與張天穎同遊嘉年華時，被偷拍到的背影照，擔任司儀的森美戲弄問：「唔知你攬住嗰個邊個呢？掃地阿嬸？」ANSONBEAN即是臉紅紅回答：「我女朋友。」

提到日前梁思浩在節目中質疑森美抄作日本酒店事件，並爆廣播界內幕，稱森美是為了廣播界11月的「全港聽眾調查」報告發力，博加人工，並笑言森美「抵請」。對此，森美禮貌回應說：「多謝前輩，我都唔知原來有呢樣嘢，因為我哋節目都好少談論，又或者好少因應調查而去改變節目。（每年都有加人工？）哈哈，我諗電台應該冇睇過份報告，但有睇點擊率所以我每年都有得加人工，有時我加人工高層都會同我講得我有得加，唔好同其他人講，哈哈講笑啫。」

他笑言前輩梁思浩事業心重，自己從事電台行業這麼多年，只會專注於做好節目給大家，至於受歡迎程度，其實並沒有多想，不過經過今次前輩的一番提點，他決定下年同一時間，再構思一點新意思。森美亦主動重提當時的日本之旅，表示當時與太太在日本四出找房間，但附近好多酒店都已經沒有空房，透露曾經想過入住網吧和情趣酒店，但太太不願意，最終找到了一間簡陋沒有鎖的房間，嚇到晚上沒敢關燈睡覺，不過他坦言其實這種酒店房突然被取消的情況很常發生。

同場，李亞男表示家中兩位女兒好喜歡玩嘉年華，通常要掟到公仔才願意離開，笑言自己比較擅長夾公仔。她又透露快要到和老公王祖藍的10年周年結婚紀念日，有想過要舉辦一個盛大的派對慶祝，皆因愛情需要保鮮，問到她10年來收到過老公送的最喜歡的禮物是甚麼？她笑言：「唔一定要一樣實質嘅禮物，可以是陪伴，或兩個人一齊製造浪漫回憶。」

另外，ANSONBEAN被李亞男提議與女友將來生小朋友一起去嘉年華玩時，面紅紅，並表示會循序漸進努力。提到平時約會情況，ANSONBEAN表示通常都會和女友一起去吃飯、看電影、練歌和排舞，又言接下來的11月生日想舉辦粉絲聚會。