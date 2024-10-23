蔡卓妍新戲團隊被批硬闖美容院拍攝：同強姦其實冇分別！

藝人蔡卓妍（阿Sa）及張繼聰主演的賀歲片日前低調開鏡，不過卻發生不愉快事件，有指團隊強行衝入中環一間美容院拍攝，店主事後於網上描述事發經過作出公審，形容感覺似被人霸王硬上弓！

據悉，電影團隊事前有與位於中環九如坊的美容院聯絡，美容院回覆指租場費用以每小時計算，及有任何損毀都必須由借方負責，當時電影公司表示「只係演員入嚟兜幾個圈，好快就出返去」，對話及後便不了了之，想不到前日下午電影團隊突然現身店外，似準備開工拍攝，店員目睹一切即表明不可內進。

想不到工作人員未有理會，更將拍攝用的對講機放於店內門邊，緊接便有兩名演員進店兜圈，對講機更突然大聲響起，囑咐演員埋位及講對白，由於當時美容院有客人在內接受療程，此舉令店員完全來不及反應，惟有舉手機影相作相關記錄，但卻有人大聲夾惡「投訴」被拍，搞到情況十分尷尬。

店主事後於社交平台上載當時的相關照片，留言指整個過程約10分鐘，且直指：「呢10分鐘嘅『夾硬嚟』同強姦其實冇分別？我哋打開門做生意，每天交着高昂嘅租金人工水電媒，你哋請個臨記都要封番封利是啩？！點解可以咁過分嘅？有冇禮貌㗎？…我唔想講明係邊位演員，因為其實唔關佢哋事，公司則是本地製作有限公司，這樣的製作團隊，難怪港產片每況愈下！」。

雖然未有開名，但業內人士早已猜到是由阿Sa及阿聰主演的賀歲新片，記者昨曾先後嘗試聯絡監製伍健雄及兩位主演，惟截稿前未獲回覆。而事件公開後，不少網民都留力撐美容院，紛紛指「好過分，贊成開名！」、「其實冇錢租嘅，你咪唔好揀呢個地方，邊有得咁樣，如果拍醫院酒樓商場佢會唔會咁？」