Cyberster因乜解究咁多表情包？

秋天駕駛開篷車真爽，這次我們試駕的是MG首先來香港、配備前後雙馬達、0-100km/h只需3.2秒的四驅版Cyberster純電開篷跑車。

MG全名即是Morris Garages，這品牌於1924年創立，至今剛好有100年歷史，多年來經幾度易主，現在屬於上汽集團(SAIC)旗下。雖然Cyberster在內地生產，但其實它的設計開發和調校都是英國的團隊負責。車頭設有氣動格柵，車尾更是採用Kammback 一刀切設計，加上箭嘴尾燈，和一對電動較剪門，型動十足。想知駕駛表現如何？睇片啦！

MG Cyberster 4WD規格表

車型：雙門雙座位電動開篷跑車

電池：77kWh 三元鋰電池

驅動：前後軸馬達、四輪驅動

最大馬力：503PS

最大扭力：725Nm

0-100km/h：3.2秒

續航距離： 443km（WLTP）

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

制動：（前、後）通風碟

充電時間：144W DC直流電 (10-80%) 約40分鐘；7kW AC交流電(0-100%) 約11小時

車身體積：4,535×1,913×1,329mm（長×闊×高）