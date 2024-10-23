自己提出要求！陳蕾獻出螢幕初吻畀呢位女星

歌手陳蕾繼《五瓣玫瑰》MV赴捷克拍攝後，新歌《0.1秒後的世界》又創新猷，MV赴蒙古拍攝，又找來好友的張蔓姿（Gigi）擔任MV女主角，MV中陳蕾開古董車與Gigi在山脈公路上奔馳，然後2人在營火前接吻，獻出首個螢幕初吻，陳蕾自爆吻戲是她主動要求：「冇錯！呢個係我嘅螢幕初吻啦！咁亦都係我自己要求嘅，因為我覺得呢個MV可以有咁樣嘅畫面，我就喺度諗咁不如搵女仔啦！我覺得好似搵女仔，我會覺得冇咁怕醜，最終我仲要搵咗好朋友Gigi就更加容易落手去做呢件事，更加容易打破我呢一個螢幕初吻嘅尷尬，不過最終係冇尷尬㗎，哈哈！」陳蕾表示原來投入拍攝的時候，聽到導演叫錫就好自然錫下去。

陳蕾曾經看過一本書說我們只能夠活在0.1秒後的世界，因為我們眼睛看到的景象需要0.1秒後才能傳送至大腦，而這首歌的歌詞便是希望大家可以捉緊0.1秒後、捉緊當下去做一些令自己無悔的事情。陳蕾表示：「點解寫呢首歌係因為我好想寫一首可以畀自己揸車嘅時候聽，亦好啱Road Trip去聽嘅歌，然後發現其實我都寫過好多「一個人」嘅歌曲，但未寫過「兩個人」比較浪漫嘅歌，咁所以就不如試吓用呢一首寫一個好浪漫嘅愛情故事啦！其實我腦海入面係先有一個MV畫面，我先慢慢再開始落筆寫歌詞，所以呢個當係我自己虛構嘅一個小小浪漫故事！」她選擇在外蒙古拍攝MV，是因為首歌感覺好遼闊，她希望會見到羊、牛等動物，外蒙古成為不二之選。

對於洪嘉豪早前於電台節目訪問時自爆曾經參加陳蕾MV選角，陳蕾表示:「其實本身我哋一早覺得係女仔適合啲，點知選角嗰日佢咁啱都有返公司，咁我啲同事就玩嘢話不如嘉豪你都試吓選啦，點知佢又肯，但其實佢選角時扮女仔真係做得好好，即係佢好識扮演女生嗰種小鳥依人同柔情，如果佢係女仔嘅話，我就應該真係搵佢去外蒙古拍，不過今次係搵女主角，所以下次啦！」